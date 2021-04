Lekári skúmali Lazarov syndróm: Podivné prípady ľudí, ktorí ožili po zjavnej smrti

Občas vystrašia verejnosť správy o nebožtíkoch, ktorí sa prebrali k životu v márnici alebo rovno počas pohrebného obradu. "Návrat do života" po zjavnom úmrtí však nie je iba záležitosťou hororových príbehov. Nedávny výskum zverejnený v časopise Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine dokumentuje desiatky prípadov pacientov, ktorí prekonali tzv. Lazarov fenomén. Pomenovanie sa viaže k biblickému Lazarovi, ktorého Ježiš Kristus oživil štyri dni po smrti. Stav, keď sa človeku spontánne prinavrátia životné funkcie a začne mu pulzovať srdce po tom, ako bol vyhlásený za mŕtveho, je známy ako autoresuscitácia.

V spomínanej štúdii lekári opisujú 65 takýchto prípadov. Osemnástim z nich sa následne podarilo úplne sa zotaviť. Napríklad v roku 2001 mal 66-ročný muž zástavu srdca a po prevoze do nemocnice ho lekári resuscitovali sedemnásť minút. Vyskúšali všetky metódy a techniku, ale nakoniec bol vyhlásený za mŕtveho. Asi desať minút po vypnutí prístrojov nahmatal "zosnulému" pulz chirurg, ktorý zostal v miestnosti. Po vykonaní potrebných opatrení sa srdcový rytmus pacienta úplne obnovil.

Zdroj: Getty Images

Lazarov fenomén vyvoláva množstvo zásadných otázok týkajúcich sa smrti. Podľa legislatívy je človek považovaný za mŕtveho, ak došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti alebo k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu, teda k mozgovej smrti. Výsledky spomínanej štúdie však naznačujú, že smrť nemusí byť nevyhnutne bleskovým okamihom, ale môže ísť aj o pomerne pomalý a postupný proces. Jej autori pozorovali viac ako 600 ťažko chorých pacientov, ktorým sledovali vitálne funkcie. Zistili, že srdce sa dokáže počas procesu umierania často niekoľkokrát zastaviť a znova spustiť, kým sa nezastaví úplne.