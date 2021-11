VIDEO Muža (45) po dopravnej nehode vyhlásili za mŕtveho: Keď ho prišla obhliadnuť švagriná, zažila šok

Srikesh bol po nehode prevezený do márnice a rodinu "zosnulého" informovali o tejto skutočnosti. Uložili ho do chladiaceho boxu, kde bolo jeho telo vystavené mrazu takmer šesť hodín. Všetko by bolo v poriadku, keby Kumar naozaj zomrel. Doktor Shiv Singh sa ešte o tretej hodine v noci vyjadril, že "telo nejaví žiadne známky života". Ako sám ďalej uviedol, telo prezrel ešte niekoľkokrat, aby sa uistil, že sa nemýli.

Zlom ale nastal vtedy, keď do nemocnice prišla rodina zosnulého. Príbuzní mali v márnici identifikovať telo a potvrdiť, že ide o Srikesha. Jeho švagriná Madhu Baladová si ale všimla, že javí známky života. "Nie je celkom mŕtvy. Ako sa to mohlo stať? Pozrite sa, chce niečo povedať, veď dýcha!" vykríkla. Singh sa vyjadril, že "v noci bolo telo nehybné, ráno ho však rodina Kumarovcov našla živého". Tento prípad označil za veľmi zriedkavý a vylúčil akékoľvek pochybenie zo strany nemocnice. Srikesh bol teda z mŕtveho prehlásený na muža v kóme, je naďalej pod drobnohľadom lekárov v zdravotnom stredisku v Meerute.

#Watch: Seven hours after being kept in a #mortuary freezer, UP man came out alive, confounding medical staff.#DeadOrAlive pic.twitter.com/2LXO2ZM4MA