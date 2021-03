Vedci prehovorili o vakcíne od AstraZenecy: Takto je to s krvnými zrazeninami

LONDÝN - Dostupné dôkazy nenaznačujú súvislosť medzi vakcínou proti covidu-19 od firmy AstraZeneca a prípadmi krvných zrazenín u niektorých zaočkovaných osôb, mieni britský úrad pred kontrolu liečiv (MHRA). Podľa neho by sa ľudia aj naďalej mali nechať očkovať, akonáhle túto možnosť dostanú. Podobne sa pred pár dňami vyjadrila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Vyhlásenie reaguje na rozhodnutie niektorých európskych štátov pozastaviť očkovanie látkou od AstraZenecy kvôli obavám zo závažného nežiaduceho účinku v podobe krvných zrazenín. V ostatných dňoch takto kvôli niekoľkým podozrivým úmrtiam postupovali Dánsko, Nórsko, Bulharsko, Írsko a Holandsko. Mnohí experti ale považujú uvedené obavy za neopodstatnené. "Správy starostlivo analyzujeme, ale vzhľadom na veľké množstvo podaných dávok a frekvenciu, s akou sa môžu krvné zrazeniny vyskytovať prirodzene, dostupné dôkazy nenasvedčujú tomu, že príčinou je vakcína," citoval web BBC Phila Bryana, ktorý v MHRA vedie oddelenie pre bezpečnosť vakcín.

Zdroj: Getty Images

Podľa AstraZenecy bola jej očkovacia látka proti covidu v Európskej únii a Británii podaná 17 miliónom osôb, pričom analýza údajov o doterajšom priebehu očkovanie nepriniesla žiadne dôkazy o zvýšenom riziku tvorby krvných zrazenín. Európska agentúra pre liečivé prípravky (EMA) evidovala k 10. marcu len tridsať prípadov zmieneného problému medzi zaočkovanými a uviedla, že "počet tromboembolických udalostí v tejto skupine nie je vyšší než počet pozorovaný v populácii všeobecne".

I podľa WHO zatiaľ príčinný vzťah medzi vakcínou a tvorbou zrazenín nebol preukázaný. Publicistický web Quartz píše, že podľa niektorých odborníkov bývajú krvné zrazeniny sprievodným javom ochorenia COVID-19 a problémy tak skôr ako vakcína mohlo spôsobiť samotné ochorenie, pred ktorým má chrániť. "Problém so spontánnymi správami o možných zlých reakciách na vakcínu je v tom, že je nesmierne ťažké odlíšiť príčinný efekt od náhody. Obzvlášť to platí vtedy, keď vieme, že COVID-19 je veľmi silno spojený s tvorbou krvných zrazenín a objavili sa stovky, ak nie tisícky úmrtí, spôsobené zrazeninami vyplývajúcimi z covidu-19," poznamenal pre web Science Media Centre profesor Stephen Evans z vysokej školy London School of Hygiene & Tropical Medicine.