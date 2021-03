Holandský premiér uviedol, že voliči v parlamentných voľbách prejavili jeho strane ohromnú podporu

"Poznamenávam, že výsledkom týchto volieb je, že holandskí voliči prejavili mojej strane veľkú dôveru," povedal v parlamente Rutte, ktorého cituje agentúra AFP. Rutte je pri moci už od roku 2010 a v prípade, že sa mu podarí vytvoriť novú vládnu koalíciu, sa môže stať najdlhšie pôsobiacim premiérom v dejinách tejto krajiny. Parlamentné voľby z roku 2017 vyhrala VVD so ziskom 33 kresiel, pripomína agentúra AP.

VVD by podľa exit pollu spoločnosti Ipsos mohla získať 36 kresiel v 150-člennej dolnej komore holandského parlamentu, pokračuje AP. Ipsos však uviedla, že neistota spôsobená hlasovaním počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 môže spôsobiť vyššiu odchýlku v porovnaní s inými voľbami. Na druhom mieste sa so ziskom 27 kresiel sa podľa rovnakého exit pollu umiestnila centristická strana D66 na čele s ministerkou zahraničného obchodu Sigrid Kaagovou, uviedol britský denník The Guardian.

Hlasovanie v holandských parlamentných voľbách, ktoré pre pandémiu koronavírusu trvali tri dni, sa začalo v pondelok ráno. Volebné miestnosti zatvorili v stredu o 21.00 h SEČ. O hlasy voličov sa uchádzalo rekordných 37 strán. Počas pondelka a utorka mohli svoj hlas odovzdať prevažne rizikové skupiny obyvateľstva vrátane starších ľudí. Po prvý raz bolo povolené poštové hlasovanie - túto možnosť dostali ľudia nad 70 rokov. Vláda Marka Rutteho podala demisiu v januári po tom, čo daňové úrady nesprávne označili tisícky poberateľov rodinných príspevkov za podvodníkov.