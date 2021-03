FOTO Mladík šoféroval, keď sa pred ním zjavil záhadný úkaz: Veď tá loď pláva vo vzduchu!

Colin McCallum práve prechádzal mestom Banff v oblasti Aberdeenshire, keď pred sebou na horizonte zbadal červenú loď. Na fotkách, ktoré zverejnil na Facebooku, to vyzerá tak, akokeby sa vznášala nad hladinou mora. Vďaka podobným farbám vody a oblohy sa zdá, že plavidlo sedí na oblakoch. "Dnes som sa stal svedkom skutočnej optickej ilúzie," napísal 23-ročný Škót.

Saw a real life optical illusion in Banff today Posted by Colin McCallum on Friday, 26 February 2021

Užívatelia pri pohľade na zábery neskrývajú úžas. "Úprimne, netuším, čo to na tej fotke vlastne je," napísala Gabrielle. Optická ilúzia bola spôsobená blízkosťou oblakov pri brehu, v dôsledku čoho sa zdá, že voda neďaleko pevniny je rovnakej farby. "Loď tým, že sa nachádzala v bezoblačnej oblasti, tak obloha odrážala to, čo bolo vidno na mori, takže to vyzeralo tak, že loď pláva vo vzduchu," doplnil Colin.

Podobné optické ilúzie lodí nie sú vôbec výnimočné. Tento fenomén je známy ako fatamorgána. Podľa webstránky pre bezpečnosť letovej prevádzky Skybrary možno fatamorgánu opísať ako výjav vyvolaný atmosférickým lomom. Vzniká vtedy, keď sa lúče svetla ohýbajú pri prechádzaní vrstvami vzduchu s rôznymi teplotami.