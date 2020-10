VIDEO Záhada klincov, ktorými mali ukrižovať Ježiša Krista: Geológ objavil ohromujúci dôkaz!

Úlomky klincov archeológovia prvýkrát objavili v roku 1990 na pohrebisku veľkňaza Kaifáša, ktorý je podľa Nového zákona autorom plánu ukrižovania Ježiša. Vedci v tom čase ale odmietli akúkoľvek súvislosť medzi klincami a samotným ukrižovaním. Klince sa po ich prvotnom objavení záhadne stratili. V roku 2011 izraelský filmár Simcha Jacobovici v dokumente "Klince kríža" uviedol, že ich našiel. V dokumente sú zaznamenané tri roky výskumu, v ktorom Jacobovici predstavuje svoje tvrdenia. Niektoré vychádzajú z empirických údajov, iné si vyžadujú veľkú predstavivosť a dávku viery. Väčšina odborníkov však jeho nález označila za pritiahnutý za vlasy či reklamný ťah.

