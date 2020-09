KORONAVÍRUS Jedna cestujúca (27) nakazila až 15 ďalších ľudí! Už pred cestou mala tieto príznaky

ATLANTA - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vydalo správu, v ktorej uvádza, že jedna cestujúca počas letu z Londýna do vietnamského Hanoja nakazila novým koronavírusom pätnásť ďalších ľudí. Štúdia zároveň poukazuje na najčastejšie riziká spojené so šírením tejto nákazy v lietadlách a na letiskách.

V lietadle spoločnosti Vietnam Airlines, ktoré priletelo do Hanoja z Londýna, sa nakazilo koronavírusom pätnásť ľudí. Môže za to 27-ročná žena z Vietnamu, ktorá pociťovala pred letom bolesť v krku a kašľala. Štúdia Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uvádza, že počas letu 1. marca bolo infikovaných dvanásť cestujúcich v business triede, ďalší dvaja v ekonomickej triede a jeden člen posádky. Príznaky sa u spomínanej ženy zhoršovali a o štyri dni bola pozitívne testovaná na COVID-19. Podľa expertov boli do 10. marca monitorované kontakty všetkých 217 ľudí na palube, ktorí sa presunuli do pätnástich provincií v krajine.

Zdroj: Getty Images

"Riziko palubného prenosu SARS-CoV-2 počas dlhých letov je veľké a má tendenciu ďalej sa rozvíjať. Naše zistenia tak apelujú na prísnejšie skríningové a preventívne opatrenia proti infekciám zo strán orgánov verejného zdravotníctva, regulačných orgánov a leteckého priemyslu," uviedli autori štúdie. V čase príletu spomínaného lietadla neboli cestujúci a členovia posádky povinní nosiť rúška ani v lietadle a ani na letisku. Všetci pasažieri pochádzajúci z krajín infikovaných vírusom boli po príchode vyšetrovaní termovíziou.

CDC vo svojich usmerneniach pre verejné zdravie uvádza, že vírusy sa vďaka filtračnému systému nešíria veľmi rýchlo. Pravdepodobnejším zdrojom nákazy je sedenie vo vzdialenosti do dvoch metrov od iných cestujúcich a dotýkanie sa často používaných povrchov. Odborníci preto odporúčajú povinné nosenie rúšok, časté umývanie rúk a karanténne opatrenia pre cestujúcich, ktorí prichádzajú z rizikových krajín. "Ak bude COVID-19 aj naďalej predstavovať globálnu pandemickú hrozbu, na zaistenie bezpečného lietania je potrebné zavedenie prísnejších preventívnych opatrení," dodali.