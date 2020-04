KORONAVÍRUS Matka varuje ostatných rodičov: Takto ochoreli moje dve deti, sledujte príznaky!

Prípad rodiny z nemeckého Fussenu je dôkazom o nepredvídateľnosti a nevyspytateľnosti ochorenia COVID-19. Matka dvoch malých detí si presne spomína na teplý jarný deň, keď päťročná Charlotte a o dva roky mladší Frederick plní elánu celý čas pobehovali v záhrade. Problémy nastali večer.

"Zdalo sa mi, že sú obaja unavenejší ako inokedy," začína Bettina svoje rozprávanie. Do dvoch hodín deťom vystúpila teplota na viac ako 40 stupňov a dostali suchý kašeľ. Nasledujúci deň sa ich stav nezlepšoval Matka preto zašla s nimi k lekárovi a prosila ho, aby ich otestoval na koronavírus.

Zdroj: Facebook/Bettina Rowley

Nanešťastie, zlá predtucha sa potvrdila, keď boli obe deti pozitívne testované. "Mali horúčky a boľavé hrdlá. Preto odmietali tekutiny. Tak som požiadala lekára, aby ich hospitalizovali." Bettina zostala s deťmi izolovaná na izbe. Sestričky jej ukázali, ako má obsluhovať všetky zariadenia a prichádzali za nimi iba v najnevyhnutnejších prípadoch.

Rowleyová si dovtedy myslela, že deti prekonávajú toto ochorenie bez väčších problémov. Zrazu ale bola s dcérkou a synom zatvorená v nemocnici a pozerala sa na to, ako ťažko s tým bojujú a sú úplne zničení. Veľmi sa bála. Obom malým pacientom totiž rapídne klesla hladina bielych krviniek, v dôsledku čoho im začal zlyhávať imunitný systém. Mali obrovské šťastie, že ich pľúca to nakoniec zvládli.

Zdroj: Facebook/Bettina Rowley

Charlotte a Frederick sú už v poriadku a zotavujú sa doma. Ich rodičia sa rozhodli týmto spôsobom upozorniť ostatných, aby nepodceňovali príznaky u svojich detí. "Urobili sme to preto, aby si všetci uvedomili, že sa to môže stať hocikomu. Doteraz ani len netušíme, kde sa naše deti nakazili. Možno si to priniesli zo škôlky, možno prostredníctvom nás, lebo chodievame nakupovať," dodáva Bettina.

Skúsenosť nemeckej rodiny dokazuje, že nemožno s istotou predvídať, do akej miery koronavírus rozvráti imunitu detí. Austrálsky infektológ Andrew Steer iba nedávno uviedol, že čo sa týka detí, priebeh COVID-19 môže byť mierny a rodičia ho ani nemusia zaregistrovať. "U detí máme viac pozitívnych pacientov, ako sa domnievame," poznamenal.