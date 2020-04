KORONAVÍRUS Hrozivé zistenie vedcov: Nákaza sa zrejme šíri na oveľa väčšiu vzdialenosť!

Americká organizácia Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v súvislosti so šírením koronavírusu odporúča, aby ľudia medzi sebou dodržiavali minimálne dvojmetrovú vzdialenosť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zas ešte donedávna hovorila o odstupe jedného metra. "Prenos vo vzduchu je závislý od prenosu kvapôčok a súvisí s prítomnosťou mikróbov v ich jadrách, čiže častíc s priemerom menším ako 5 μm. Vo vzduchu dokážu zostať dlhý čas a prenášať sa na vzdialenosti dlhšie ako jeden meter," uvádza aktuálne WHO.

Zdroj: Getty Images

Najnovšie údaje dokonca pripúšťajú, že pri kýchnutí dochádza ku kontaminácii do vzdialenosti sedem až osem metrov. Do úvahy je však potrebné vziať aj to, aké sú respiračné kvapôčky veľké a svoju úlohu pri ich šírení zohráva aj prostredie. Napríklad veľké kvapôčky sa usadia rýchlejšie a kontaminujú oblasť okolo osoby, ktorá ich vylúčila. Menšie kvapky sa vo väčšine prípadov odparia.

Profesorka Lydia Bourouibaová z programu biomedicínskeho inžinierstva Masachusettského technologického inštitútu v časopise The American Medical Association preto pripúšťa, že nariadenia stanovené inštitúciami ako WHO a CDC sú svojvoľné a neodrážajú presne to, čo sa skutočne pri dýchaní, kašľaní a kýchaní deje. Podľa nej sa údaje súvisiace s prenosom ochorenia COVID-19 nezhodujú s tým, ako ďaleko a hlavne, ako dlho dokážu tieto kvapky "cestovať". "Súčasné stratégie presadzujúce obmedzovanie osobného kontaktu sú kľúčové, ale musíme pripustiť aj to, že vychádzajú z faktov o šírení ochorení dýchacích ciest založených na modeli prenosu chorôb vyvinutom v 30. rokoch 20. storočia. A ten môže byť v porovnaní so súčasnou situáciou veľmi zjednodušený," tvrdí profesorka.

Zdroj: TASR/AP Photo/Firdia Lisnawati

Maximálna rýchlosť výdychu sledujúca balistické trajektórie emisií je 10 až 30 metrov za sekundu. Okrem tejto rýchlosti je potrebné vziať do úvahy aj to, že oblak plynu obsahuje kvapôčky rôznej veľkosti a rýchlosť ich odparovania závisí okrem iného od stupňa turbulencie a rýchlosti výdychu z pľúc. "Za týchto podmienok sa môže životnosť kvapôčok značne predĺžiť zo zlomkov sekundy na minúty," dodáva Bourouibaová. Aj keď exhalačné vlastnosti SARS-CoV-2 ešte nie sú úplne preštudované, kvapôčky rôznej veľkosti vytvorené v dýchacom trakte a mimo neho môžu obsahovať vírusy zodpovedné za infekcie dýchacích ciest.