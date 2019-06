Muži aj ženy prehovorili: Toto je tá najhoršia vec, ktorú môžete spraviť na rande

Firma YouGov zaoberajúca sa analýzou dát oslovila tisíc dospelých Američanov a požiadala ich, aby uviedli, čo im najviac prekáža na prvom rande. Vznikol tak pozoruhodný rebríček činností, ktorým by ste sa mali rozhodne vyhnúť, pokiaľ chcete čo najlepšie zapôsobiť na potenciálneho partnera. Zaujímavý je fakt, že odpovede mužov a žien boli v niektorých prípadoch takmer zhodné.

Výsledky prieskumu ukázali, že približne rovnaký podiel mužov a žien (69%) zdieľa názor, že najrušivejším momentom počas schôdzky je používanie mobilného telefónu. Vybavovanie telefonátov, správ a komentárov na sociálnej sieti namiesto očného kontaktu a komunikácie s osobou, ktorú chcete spoznať, považuje väčšina opýtaných za prejav neúcty a urážku. V tejto súvislosti hovoria psychológovia a sociológovia o tzv. phubbingu. Ide doslova o ignorovanie druhej osoby kvôli telefonovaniu a posielaniu správ. Odborníci uvádzajú, že takéto správanie ničí nielen dlhotrvajúci, ale aj začínajúci vzťah a vnáša zmätok do každodenného partnerského života.

Zdroj: Getty Images

Druhý najväčší krok vedľa je zverejňovanie zavádzajúcich fotografií. Zahlasovalo zaň 52% mužov a 43% žien). Na treťom mieste sa umiestnilo príliš hlasné prežúvanie jedla, ktoré prekáža 25% mužov a 31% žien.

Zdroj: Getty Images

Niektoré názory žien a mužov sa však veľmi líšili. Až štvrtina žien uviedla, že im vadí, keď muž nenavrhne zaplatenie účtu, čo sa ale týka mužov, vadí to iba piatim percentám. Jeden zo štyroch mužov uviedol, že sa mu nepáči, keď ich partnerka počas prvej schôdzky fotografuje a zverejňuje porcie jedla. Toto však prekáža iba 15% žien. Ženy zároveň viac ako muži sledujú, kto vedie celú konverzáciu a kto je v nej dominantnejší. A pokiaľ ide o odmietnutie, jedna tretina respondentov uviedla, že pošle druhej osobe správu a oznámi jej, že prvé rande bolo zároveň aj posledné, zatiaľ čo 13% opýtaných priznalo, že to neriešia. Ak teda veríte údajom z tejto štúdie a nechcete po prvom stretnutí prijímať nepríjemné textové správy do svojho mobilu, radšej ho na prvom rande vôbec nevyťahujte.