SPOVEĎ sexuálnej závisláčky: O panenstvo som prišla ako 12-ročná, hneď som každému dala

Atraktívna Laurie sa v súčasnosti teší zo svojho dvojročného synčeka Henryho, ktorého má so svojím bývalým partnerom Ianom. Jej život však nebol vždy usporiadaný, ešte pred pár rokmi totiž trpela sexuálnou závislosťou. O panenstvo prišla už ako dvanásťročná. Núdzu o mužov vraj nikdy nemala. "Až teraz si uvedomujem, po akom tenkom ľade som chodila. Stačilo, že mi niekto poslal zopár komplimentov na Instagram a ja som sa s ním okamžite stretla," začína svoje rozprávanie.

Zdroj: Instagram/lauriejaderotic

Woodruffová nikdy nehľadala sexuálnych partnerov cez špeciálne aplikácie či zoznamky – ponuky od mužov prichádzali hneď, ako zverejnila zopár šteklivých fotiek na sociálnych sieťach. Svojho času v priebehu jedného týždňa vystriedala aj šesť mužov. "Poháňala ma posadnutosť. Bolo to ako droga. Bola som ochotná riskovať, len aby som to v sebe utíšila. Sex bol pre mňa nekonečnou fantáziou."

Zdroj: Facebook/Laurie Jade Woodruff

Laurie sa dokopy vyspala s približne dvesto mužmi. Podľa vlastných slov sa spamätala až po prvej zlej skúsenosti. Raz natrafila na chlapíka, ktorý bol príliš drsný a ona bola veľmi šťastná, že odišla z jeho domu v poriadku. Vtedy si uvedomila, aké riskantné je to, čo robí. Fungovalo to ako budíček, ktorý ju prebral. Svojich partnerov si nikdy nepreverovala a niekedy ani nevedela, ako sa volajú. Teraz ju to desí a uvedomuje si, aké mala šťastie, že sa jej nič vážne nestalo.

Laurie sa našťastie poučila a rozhodla sa, že musí začať svoju závislosť riešiť. Navštívila stránku Sex and Love Addicts Anonymous, kde si urobila test. Krátko nato začala navštevovať pravidelné stretnutia s inými závislými. Neskôr sa prihlásila do dvanásťkrokového programu na zvládnutie závislosti. V rámci neho má zakázané zverejňovať na sociálnych sieťach príspevky so sexuálnym obsahom alebo šteklivé fotografie. Na začiatku programu nevydržala bez sexu viac ako dva týždne. Teraz má za sebou už šesťmesačnú pauzu. "Zatiaľ všetko funguje, ale so sexuálnou závislosťou je to tak, ako s každou inou. Časť môjho ja bude vždy závislá a ja s tým budem musieť vždy bojovať," pripustila Angličanka.