Toto VIDEO je naozaj choré: Hádajte, koho mladík tak vášnivo bozkáva

LOS ANGELES - Obrovskú diskusiu rozpútalo video, ktoré zverejnil známy Youtuber Chris Monroe. S nadšením sa na ňom bozkáva so svojou sestrou a považuje to za veľmi vtipné. Je v tom ale asi sám, pretože ostatní sa vôbec nesmejú. Práve naopak, zo záberov sú priam zhnusení a niektorí dokonca pochybujú o tom, že medzi aktérmi je príbuzenský vzťah.

Veľké pobúrenie užívateľov vyvolal Chris, ktorý je dobre známy tým, že si robí žarty z mnohých ľudí a vecí a videá potom zverejňuje na Youtube. Na záberoch totiž vidno, ako sa mladík vášnivo bozkáva so svojou nevlastnou sestrou. "Bozkávanie mojej aktuálnej sestry zo žartu," okomentoval svoje video.

Zdroj: Youtube/PrankInvasion ​

Údajne išlo o hru a na začiatku Monroe všetkým vysvetľuje, že najskôr musí svoju nevlastnú sestru Kaitlyn O'Connorovú nájsť v dome a keď sa mu to podarí, pobozká ju. Po chvíli ju nájde, no dievčinu musí presviedčať, aby to urobila. Situáciu trošku dramatizujú drnčiace mobily v pozadí, ktoré ich rušia. Nakoniec si však na tretí pokus doprajú dlhý vrúcny bozk. Ten ale určite viac pripomína splynutie pier milencov než letmý bozk súrodencov. Youtuber nezabudol poznamenať, že zo všetkého tak znervóznel, až sa spotil.

Video videlo už viac ako milión užívateľov, ktorí si o ňom myslia svoje. Mnohí pochybujú, či sú vôbec jeho hlavní aktéri naozaj príbuzní. Skôr si myslia, že si Chris najal modelku. Ak je ale naozaj pravda, že Chris a Kaitlyn sú nevlastnými súrodencami, potom je ich správanie nechutné. Viacerí užívatelia sú dokonca presvedčení o tom, že by sa videom mala zaoberať polícia.