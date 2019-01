BRATISLAVA - Je to už takmer osem rokov, čo uzrela svetlo sveta posledná časť série o Harry Potterovi s názvom Dary smrti 2. To však nič nemení na tom, že fanúšikov tohto čarodejníckeho sveta stále pribúda. A tí sa vyžívajú v tom, aby odhalili to, čo si iní nevšimli alebo nevedeli. Najnovšie prišiel jeden fanúšik s teóriou, že jazva Harryho Pottera nie je v skutočnosti blesk.