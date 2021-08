NECHUTNÉ! Slávna herečka a jej manžel: Fuj, na hygienu si nepotrpia!

Mila Kunis sa narodila 14. augusta 1983 na území dnešnej Ukrajiny. Mala 7 rokov, keď sa jej rodina presťahovala do USA. „Druhý stupeň školy som si úplne vyblokovala v pamäti. Nemám žiadne spomienky... Plakala som každý deň. Nerozumela som kultúre. Nerozumela som ľuďom. Nerozumela som reči. Moja prvá veta eseje na prijímačkách na ďalší stupeň bola: Predstavte si byť slepý a hluchý vo veku siedmich rokov. A tak som sa cítila po presťahovaní do Štátov,” povedala kedysi pre LA Times.

Ako 9-ročná začala chodiť na hodiny herectva a vďaka tomu účinkovala v reklame. Potom sa začala objavovať v menších úlohách v seriáloch ako Dni nášho žitia, Baywatch, V siedmom nebi a tiež v niekoľkých filmoch.

Už ako 14-ročná začala účinkovať v seriáli Tie roky sedemdesiate. Na kastingu bol požadovaný vek 18 rokov a Mila to vyriešila svojsky – vyhlásila, že bude mať 18, len akosi nespresnila, kedy to bude. Na tento malý podvod sa samozrejme prišlo, no keďže sa na úlohu Jackie hodila najlepšie zo všetkých, obsadili ju. Za svoju úlohu získala dve ocenia pre mladých hercov.

Mila nezostala len tínedžerskou hviezdou. Na svojom konte má filmy ako Max Payne, Forgetting Sarah Marshall, Čierna labuť, Friends with benefits, Ted, Bad Moms, The Spy Who Dumped Me... V seriálovej kariére už nepokračovala, svoj hlas ale dlhé roky prepožičiava animovanému počinu Griffinovci.

V súkromí tvorí manželský pár s kolegom Ashtonom Kutcherom, ktorý hral jej priateľa práve v seriáli Tie roky sedemdesiate. Mnohí fanúšikovia im priali a považovali ich za pár snov. Dnes však nad nimi mnohí ohŕňajú nos.

Mila a Ashton sa totiž v istom podcaste rozrozprávali o svojich hygienických návykoch a mnoho ľudí si pri ich slovách povie jednoducho: Fuj. Kutcher si na dennej báze umýva len intímne partie a podpazušie, celkovo sa kúpu čo najmenej a v minimálnej miere používajú mydlo. Vraj aby si zbytočne nevysušili pokožku.

A rovnaké princípy uplatňujú aj pri svojich deťoch. „Pokiaľ na nich vidíte špinu, očistite ich. Inak to ale nemá zmysel,” tvrdí slávny otec. „Keď som mala malinké deti, tiež som ich neumývala každý deň. Nebola som ten rodič, ktorý by kúpal svojich novorodencov,” dodala mama dievčatka Wyatt a chlapčeka Dimitriho. Ako Mila vysvetlila, v detstve nemali teplú vodu, takže sa sprchovala len minimálne.

