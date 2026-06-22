Tragický výbuch v plynárenskom centre: Nešťastie si vyžiadalo 13 obetí a desiatky zranených

DAUHA - Trinásť mŕtvych a 66 zranených si vyžiadala nedeľňajšia explózia v priemyselnej zóne Ras Lafán na severe Kataru. Obeťami sú pracovníci pochádzajúci z Indie a Pakistanu. Zranení občania Kataru a rôznych afrických krajín sú mimo ohrozenia života, uviedlo v pondelok popoludní katarské ministerstvo energetiky, podľa ktorého išlo o jednu z najtragickejších nehôd v tamojšom energetickom sektore. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.
K výbuchu došlo počas spúšťania prevádzky zariadenia, ktoré dodáva plyn pre miestne podniky, elektrárne a odsoľovacie závody. Ministerstvo vnútra označilo incident za „technickú poruchu“, ktorá nebola spôsobená vonkajšími faktormi. Výbuch bolo cítiť aj v katarskej metropole Dauha, vzdialenej približne 20 kilometrov. Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu ešte v noci.
Katarské úrady uviedli, že nehoda nezasiahla vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) ani domáce dodávky energií a nemala environmentálne následky. Ras Lafán je jedným z najväčších centier na produkciu LNG. Už 18. marca utrpel rozsiahle škody pri iránskom útoku počas vojny s USA a Izraelom, ktorý dočasne znížil exportnú kapacitu Kataru o 17 percent. Odstraňovanie škôd poomto útoku bude trvať tri až päť rokov.