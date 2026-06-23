Obrovská TRAGÉDIA! Chlapec, ktorého v Bratislave zasiahol eletrický prúd, zomrel: Osudné lezenie na stožiar

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)
BRATISLAVA - Štrnásťročného chlapca, ktorého vo štvrtok 18. júna v Bratislave po vylezení na elektrický stožiar zasiahol elektrický prúd, sa napriek snahe lekárov nepodarilo zachrániť. Potvrdila to hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Dana Kamenická.
„Napriek enormnej snahe lekárov a ostatných zdravotníkov NÚDCH, ktorí pre pacienta robili všetko, čo bolo v ich silách a možnostiach, sa život dieťaťa nepodarilo zachrániť,“ uviedla.
Na Telocvičnej ulici v Bratislave zasiahol elektrický prúd 14-ročného chlapca po tom, ako vyliezol na stožiar s elektrickým vedením. S ťažkými zraneniami a popáleninami bol prevezený do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví.
Polícia informovala, že v skorých ranných hodinách vo štvrtok boli policajti druhého bratislavského okresu vyslaní k udalosti na ulicu Telocvičná, kde malo dôjsť podľa prvotných informácií k zásahu maloletej osoby elektrickým prúdom. Po príchode na miesto policajti zistili, že 14 – ročný chlapec preskočil oplotenie športového areálu, pristúpil ku konštrukcii stožiara, vyliezol naň, pričom na úrovni ramena stožiara dostal silný zásah elektrickým prúdom, následkom čoho spadol na zem.