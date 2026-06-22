OBROVSKÁ tragédia počas horúčav: V aute našli mŕtve dve malé deti!

PARÍŽ - Dve deti vo veku dva a štyri roky našli dnes mŕtve v rodinnom aute na juhovýchode Francúzska. Pravdepodobnou príčinou tragédie sú extrémne horúčavy, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu prokuratúru.
Teploty vo Francúzsku dnes podľa predpovedí dosahovali až 43 stupňov Celzia. Išlo zatiaľ o najteplejší deň súčasnej vlny horúčav. Európa sa s extrémnymi teplotami potýka od minulého týždňa a podľa meteorológov budú pokračovať aj naďalej.
„Príčina úmrtia zatiaľ nebola stanovená, ale vlna horúčav je hlavnou vyšetrovacou verziou,“ uviedla miestna prokurátorka Helene Mourgesová.
Podobná tragédia sa stala aj v Nemecku
Podobné nešťastie sa minulý týždeň odohralo v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Zomrelo tam 20-mesačné dievčatko, ktoré jeho matka zabudla v aute. Pitva potvrdila, že dieťa zomrelo na úpal.
Francúzsko dnes po prvý raz vydalo pre polovicu krajiny najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Meteorológovia varujú, že súčasná vlna horúčav by mohla byť napokon rovnako vážna ako tá z roku 2003, ktorá si vo Francúzsku vyžiadala takmer 15-tisíc životov.
Horúčavy si vyžiadali ďalšie obete
V nedeľu podľa miestnych úradov zomreli na juhozápade Francúzska vo svojich domovoch traja starší ľudia v dôsledku vysokých teplôt. Počas celého víkendu sa vo Francúzsku utopilo 13 ľudí, ktorí sa pred horúčavami snažili schladiť vo vode.
Pre vysoké teploty prerušilo vyučovanie 1350 škôl v celej krajine. Ďalších 4042 škôl upravilo vyučovací čas. „Minulý týždeň bolo v triede 32 stupňov,“ uviedla učiteľka jednej z francúzskych škôl. Podľa nej úrady neprijímajú žiadne opatrenia na ochladenie školských budov.
Teplotné rekordy môžu padať po celej Európe
Podľa meteorológov budú tento týždeň v rôznych častiach Európy padať teplotné rekordy. Francúzsko čakajú denné maximá presahujúce 40 stupňov Celzia. Teploty okolo 38 stupňov očakávajú meteorológovia aj v Taliansku a Británii.
Za posledné štyri roky zomrelo v Európe viac ako 200-tisíc ľudí na príčiny súvisiace s horúčavami. Väčšine týchto úmrtí sa pritom dalo zabrániť, uviedla tento mesiac európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie.