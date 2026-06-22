Oslavy slnovratu skončili tragickou bilanciou: Hlásia najmenej 11 obetí

HELSINKI - Pri oslavách slnovratu vo Fínsku zomrelo najmenej 11 ľudí. Informovala o tom dnes televízia YLE. Slnovrat patrí tradične nielen vo Fínsku, ale tiež v ďalších severských krajinách k obľúbeným udalostiam. Stanica YLE poznamenala, že letné oslavy, ktoré trvajú niekoľko dní, často zastiňujú tragické udalosti, čo je v mnohých prípadoch spôsobené značnou konzumáciou alkoholu.
V meste Vantaa v piatok večer prepadol sklenenou balkónovou výplňou asi 30-ročný muž. Polícia predpokladá, že sa tak stalo počas večierka. Úrady však až do vyšetrenia incidentu vyzvali obyvateľov dotknutého bytového domu, aby nepoužívali balkóny.
Najmenej štyria ľudia cez víkend utonuli. Už v piatok sa utopil jeden človek, ktorého loď sa na jazere pri meste Mikkeli prevrátila. Ďalší traja ľudia, ktorí boli na palube, sa zachránili. V piatok sa v mori pri Helsinkách utopila staršia žena, v sobotu sa v Kuopiu utopil mladý muž. Ďalší muž sa utopil v nedeľu v meste Salo, keď si vo vode hral s dieťaťom. Svedkovia sa muža snažili oživiť, ale neúspešne.
Oslavy bývajú často tragické kvôli alkoholu
Ďalšie dve úmrtia súvisia s násilím, a to v mestách Vaasa a Varkaus. Traja ľudia zomreli pri dopravných nehodách, ktoré polícia spája tiež s oslavami slnovratu. Najvážnejšia sa stala v Mäntyharju, kde zomreli dvaja mladí muži, ktorí sa prevrátili s traktorom. V Kuopiu potom uhorela žena pri požiari domu. Podľa polície sa najskôr dostala von, ale následne sa rozhodla plamene hasiť, v dome však uviazla.
Oslavy slnovratu bývajú kvôli divokej konzumácii alkoholu vo Fínsku často tragické. Jedným z najtragickejších sa stal rok 1999, keď utopilo 20 ľudí, naopak v roku 2014 sa utopil jeden človek. Médiá vtedy uvádzali, že to bolo prvýkrát od roku 1989, keď slnovratové veselie skončilo len jediným utopencom. Televízia YLE sa v minulosti obsiahlo venovala otázke, prečo sa inak pokojní Fíni správajú v čase slnovratu ako utŕženie z reťaze. Dospela k jednoduchej odpovedi, že smrtiacou kombináciou sú alkohol a krajina plná jazier, na ktorých brehoch sa oslavy konajú.