Obrovská tragédia v Španielsku: Deti skákali zo skaly do rozbúreného mora! Tri prišli o život

TARRAGONA - Výlet k moru sa v katalánskej Tarragone zmenil na katastrofu. Trojica mladých chlapcov vo veku 12 a 13 rokov prišla o život po tom, čo ich v rozbúrenom mori strhol silný príboj. Mesto vyhlásilo smútok a úrady opäť varujú pred podceňovaním nebezpečných podmienok na pobreží.
Piatkové popoludnie na pláži Arrabassada pri španielskej Tarragone sa skončilo tragédiou, ktorá zasiahla celé Katalánsko.
Šesť chlapcov sa podľa informácií regionálnych médií vybralo do skalnatej oblasti La Cova del Gos. Napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka upozorňujúca na zhoršené podmienky v mori, skupina sa rozhodla skočiť zo skál do vody.
To, čo malo byť letným dobrodružstvom, sa však v priebehu niekoľkých minút zmenilo na boj o život.
Silné vlny im odrezali cestu späť
Podľa denníka El País boli morské prúdy a vlny natoľko silné, že časť skupiny sa nedokázala dostať späť na breh.
Traja chlapci napokon z mora vyplávali vlastnými silami. Keď si uvedomili, že ich kamaráti zostali vo vode, okamžite privolali pomoc.
Ako informoval denník Diari de Tarragona, plavčík nahlásil zmiznutie troch chlapcov približne o 15.20 hodine. Krátko nato sa rozbehla rozsiahla pátracia a záchranná akcia.
Jeden zomrel na mieste, ďalší dvaja v nemocnici
Záchranárom sa podarilo všetkých troch nezvestných nájsť a vytiahnuť z mora. Keď ich však dostali na breh, boli už v bezvedomí.
Dvanásťročný chlapec napriek okamžitej resuscitácii zomrel ešte na pláži. Ďalších dvoch 13-ročných previezli v kritickom stave do nemocnice. Ich zranenia však boli príliš vážne. Jeden z nich zomrel v sobotu a druhý o deň neskôr, uviedla regionálna záchranná služba.
Katalánsko zasiahol smútok
Nešťastie vyvolalo silnú odozvu v celom regióne. Predseda katalánskej vlády Salvador Illa na sociálnej sieti X napísal, že pri takejto tragédii je ťažké nájsť správne slová. „Neexistujú slová pre chvíle takého veľkého smútku,“ uviedol.
Tarragonská radnica následne vyhlásila trojdňový oficiálny smútok. „Prežívame chvíle veľkej bolesti a zármutku,“ vyhlásil starosta mesta Rubén Viñuales.
Starosta varuje pred zbytočným riskovaním
Podľa vedenia mesta patrí miesto, kde sa chlapci kúpali, medzi rizikové lokality.
Starosta preto po tragédii opätovne vyzval návštevníkov pobrežia, aby nepodceňovali výstrahy a nevystavovali sa nebezpečenstvu.
„Je potrebné vyhnúť sa akýmkoľvek zbytočným rizikám. Za žiadnych okolností by nikto nemal skákať zo skál do mora,“ zdôraznil Viñuales.
Smúti aj futbalový klub
Tragédia zasiahla aj miestnu športovú komunitu. Jeden z chlapcov, ktorí prišli o život, bol kapitánom tímu do 13 rokov vo futbalovom klube C. D. La Floresta. Klub sa s mladým hráčom rozlúčil emotívnym odkazom a vyjadril sústrasť jeho rodine aj blízkym.