Vážna dopravná nehoda: VIDEO Z policajného auta lietali celé kusy! Skončilo na streche

Pri hrozivej dopravnej nehode sa zranili dva policajti s kolegyňou. Ich služobné auto zostalo na šrot (Zdroj: X/zdravotnizajisteni.cz)

PŘISTOUPIM – V českej obci neďaleko Prahy došlo k hrozivej dopravnej nehode. Policajné auto prechádzalo cez križovatku so zapnutými majákmi, no napriek tomu skončilo úplne zdemolované mimo cesty. Tento strašný incident bol zaznamenaný aj na videu.

V obci Přistoupim východne od Prahy sa v pondelok ráno 27. januára odohrala desivá dopravná nehoda. Policajné auto so zapnutými majákmi aj sirénou vbehlo do križovatky. Vodič osobného auta, ktorý prichádzal z bočnej cesty si ho ale nevšimol. Vodič podľa všetkého dupol na brzdu, no zrážke sa už nedalo zabrániť.

Určitě čtete vše možné o nehodě policistů a některé příspěvky jsou 🤮. Tak zde záběry, kdy po středu s vozidlem neměli policisté žádnou šanci cokoliv zvrátit. pic.twitter.com/KezzscPyL4 — zdravotnizajisteni.cz (@zdravotnizajis1) January 30, 2025

Výsledkom bolo, že po zrážke vyletelo policajné vozidlo mimo vozovky a niekoľkokrát sa prevrátilo. Počas hrozivých niekoľkých sekúnd z neho odlietavali celé kusy. Nakoniec zostalo úplne na šrot a prevrátené na streche.

Vážne zranenia

V policajnom aute sa v čase nehody nachádzali dvaja policajti a jedna ich kolegyňa. Mali sa rýchlo presúvať na miesto dopravnej nehody pri Nučiciach. K nehode na ceste č. 12.

Jeden z policajtov utrpel vážne poranenie hrudníka. Museli ho prepraviť helikoptérou do nemocnice. Ďalší policajt mal podozrenie na poranenie hlavy a policajtka skončila s pomliaždenou nohou.

Vyšetrovanie

Okolnosti nehody ďalej preverujú vyšetrovatelia. "Podľa prvotného vyšetrovania nedostala hliadka prednosť, následne havarovala a došlo k prevráteniu vozidla na strechu. Vnútri sedeli dvaja policajti a jedna policajtka," povedala hovorkyňa českej polície Michaela Richterová.