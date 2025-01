MIMORIADNY ONLINE Ukrajina sa snaží skonfiškovať majetok ruskej ropnej spoločnosti: Zelenskyj sa stretol s Macronom

Volodymyr Zelenskyj kladie sviečku počas spomienkovej slávnosti pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Osvienčimu v poľskom Osvienčime v pondelok 27. januára 2025 (Zdroj: SITA/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

7:45 Mohutný požiar zachvátil areál súkromnej firmy v Charkove na severozápade Ukrajiny, ktorý v noci na utorok čelil ďalším útokom ruskej armády. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že rozsah škôd nateraz nie je možné určiť.

Charkovský primátor Ihor Terechov uviedol, že produkcia firmy mala výlučne civilné určenie. Podľa vyjadrenia hasičov horí jedna z dielní a plynovodné potrubie. Firma sa venuje spracovaniu dreva. Záchranári uviedli, že k vážnym zraneniam nedošlo, len viacerí obyvatelia okolitých bytových domov utrpeli šok.

6:50 Prezident Volodymyr Zelenskyj sa 27. januára v poľskom Krakove počas návštevy pri príležitosti Dňa pamiatky obetí holokaustu stretol oddelene s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ako aj s predsedom Európskej rady Antoniom Costom. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

6:45 Ministerstvo spravodlivosti požiadalo Najvyšší protikorupčný súd o konfiškáciu majetku ruskej ropnej spoločnosti Tatnefť na Ukrajine, oznámila 27. januára námestníčka ministra Iryna Bogatyková. Tatnefť má hodnotu približne 2 miliardy hrivien (47 miliónov USD). Ministerstvo spravodlivosti sa snaží skonfiškovať majetok ruskej ropnej spoločnosti Tatnefť na Ukrajine. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.