Trump šokoval svet číslom: TOĽKO už padlo vojakov na Ukrajine! Vyjadrenie experta

Donald Trump vo Washingtone počas inaugurácie pred vstupom do druhého funkčného obdobia prezidenta USA (Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke)

Donald Trump, ktorý nastúpil do úradu v pondelok, počas podpisovania dekrétov vo Washingtone šokoval prítomných novinárov: „Máme údaje, že vo vojne zahynulo takmer milión ruských vojakov. Ukrajina stratila 700-tisíc vojakov. Rusko je väčšie a má viac vojakov, ktorých môže stratiť. Ale takto sa krajina nevedie.“

1,7 milióna obetí za tri roky vojny na Ukrajine?

Oficiálne štatistiky hovoria o omnoho nižších číslach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v decembri priznal 43-tisíc padlých ukrajinských vojakov. Na druhej strane, ruský prezident Vladimir Putin v septembri 2022 uviedol približne 8-tisíc strát na strane ruských síl. Odvtedy jeho režim odmieta zverejniť akékoľvek údaje o stratách.

Pozorovatelia však odhadujú, že v trojročnej ruskej invázii na Ukrajine môže byť počet obetí rádovo v stovkách tisíc.

Práve preto si vojenský analytik Carlo Masala z Mníchovskej univerzity Bundeswehru myslí, že Trump pravdepodobne pomiešal počty padlých a zranených.

„Určite ide o kombináciu mŕtvych a zranených,“ povedal Masala pre denník BILD. „Trumpovo tvrdenie je vyššie ako údaje iných zdrojov, napríklad britských tajných služieb alebo Institute for the Study of War. Tie odhadujú 600-650 tisíc mŕtvych alebo zranených ruských vojakov. Na ukrajinskej strane sú tieto odhady menej presné, no pohybujú sa medzi 400-460 tisíc mŕtvymi a zranenými.“

Masala a ďalší odborníci odhadujú, že počet vojenských obetí – mŕtvych aj zranených – aktuálne presahuje jeden milión. Okrem toho bolo vo vojne zabitých viac ako 12-tisíc civilistov.

Trumpove vyššie odhady môžu naznačovať, ako vážne berie tento konflikt. Podľa jeho slov by vojnu ukončil okamžite, keby to bolo na ňom. Avšak, ako sám priznal už počas prvého dňa svojej funkcie, Putin o to nemá záujem. Preto je akákoľvek dohoda na ukončení vojny zatiaľ v nedohľadne.