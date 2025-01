Trump nastupuje do funkcie: Hrozí najhorší scenár! Európa a Čína sa už pripravili

Novozvolený prezident USA Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Charles Krupa)

Trump oznámil, že plánuje 60-percentné clá na čínske výrobky, 25-percentné na tovar z Mexika a Kanady a 20-percentné clá pre ostatné krajiny. Tentokrát sú však štáty na jeho kroky pripravené lepšie než v roku 2017, informoval portál Politico.

Krajiny ako Kanada a Mexiko pripravujú protiopatrenia. „Čokoľvek, čím americký prezident poškodí kanadskú ekonomiku, poškodí tiež amerických spotrebiteľov, amerických zamestnancov a americký rast,“ vyhlásil kanadský premiér Justin Trudeau pre CNN. Kanada je dokonca pripravená vyhrotiť situáciu obmedzením dodávok energií, aby ochránila svoje ekonomické záujmy.

Mexiko, vedené prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou, sľubuje, že na každé clo odpovie rázne. „Na každé clo príde vecná odpověď,“ odkázala Sheinbaumová. Mexickí predstavitelia dúfajú, že takáto reakcia dokáže získať Trumpov rešpekt. Krajina sa zároveň snaží ukázať, že aktívne rieši problémy ako obchod s drogami a ilegálna migrácia. Popri tom sa usiluje o spoluprácu s USA pri presune dodávateľských reťazcov z Číny.

Čína čelí najväčšej hrozbe, keďže Trump navrhuje clo vo výške 60 % na jej výrobky. „Nechcem Číně ublížiť. Chcem s Čínou vychádzať, ale oni našu krajinu naozaj zneužívajú,“ vyhlásil Trump v minulosti. Situácia by sa podľa jeho slov mohla ešte zhoršiť, ak by Peking zaútočil na Taiwan. „Zdaním vás 150 až 200 percentami,“ varoval v rozhovore pre Wall Street Journal. Na svojej sociálnej sieti Truth Social tiež oznámil, že clá by mohli stúpať každých 10 %, pokiaľ sa nezastaví prísun fentanylu do Spojených štátov.

Na rozdiel od Kanady a Mexika s Pekingom Trump nevedie intenzívnu komunikáciu. Čína preto zvažuje, že by reagovala podobne ako počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, a zaviedla by odvetné clá na americké poľnohospodárske produkty.

Európska únia je zatiaľ pre Trumpa menšou prioritou, hoci jeho administratíva kritizovala EÚ za nízke nákupy amerických automobilov a poľnohospodárskych produktov. Predsedníčka Európskej komisie naznačila, že Únia plánuje zvýšiť dovoz skvapalneného zemného plynu z USA, no zároveň je pripravená na odvetné opatrenia. „Clá by mohla uvaliť napríklad na motocykle Harley-Davidson, rifle Levi’s alebo bourbon Jack Daniel’s,“ uvádza Politico. EÚ taktiež hľadá nové obchodné príležitosti s inými krajinami, aby znížila dopady možných amerických ciel.