Prímerie v Pásme Gazy: Minister označil dohodu za nebezpečnú, Netanjahu poďakoval Bidenovi a Trumpovi

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

Aktualizované 7:00 Na konečných detailoch dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov sa v katarskom Dauhe stále pracuje. Oznámila to kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, píše server The Times of Israel. Netanjahu oficiálne vyjadrenie k dohode vydá až vtedy, až posledné podrobnosti dohovoru, na ktorých sa teraz pracuje, budú hotové, uviedla tiež premiérova kancelária.

6:57 Od dnešného oznámenia dohody o prímerí v Pásme Gazy zahynulo na tomto palestínskom území v dôsledku izraelských úderov najmenej 20 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie miestnej civilnej ochrany.

6:40 Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že prímerie v Pásme Gazy sa musí dodržiavať. Teraz by podľa neho malo prísť na rad politické riešenie. "Po 15 mesiacoch neospravedlniteľného utrpenia sa ľuďom v Gaze nesmierne uľavilo a rukojemníci a ich rodiny majú nádej," napísal Macron na sociálnej sieti X. "Dohoda musí byť dodržiavaná. Rukojemníkov oslobodili. Gazania zachránení. Musí prísť politické riešenie," dodal.

Après quinze mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad.



L'accord doit être respecté. Les otages, libérés. Les Gazaouis, secourus. Une solution politique doit advenir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 15, 2025

6:25 Prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Spoljaričová v stredu uviedla, že táto organizácia je pripravená pomôcť implementovať dohodu o prímerí v Pásme Gazy a asistovať pri výmene väzňov i rukojemníkov. Informuje o tom agentúra AFP. "Sme pripravení pomôcť pri akejkoľvek operácii zameranej na prepustenie podľa dohody strán, aby sa rukojemníci a väzni mohli vrátiť domov," potvrdila Spoljaričová vo vyhlásení. Ako dodala, MVČK je "tiež pripravený na masívne zintenzívnenie našich humanitárnych aktivít v Gaze, kde si to situácia vyžaduje".

archívne video

Juraj Blanár v Bruseli o mierovej iniciatíve EÚ pre Izrael a Palestínu (Zdroj: TASRP/Jaromír Novak)

Krajne pravicový minister Smotrič označil dohodu s Hamasom za nebezpečnú

Izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič v stredu označil dohodu s palestínskymi hnutím Hamas o prímerí a prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy za nebezpečnú pre bezpečnosť Izraela. Informuje o tom agentúra AFP.

"Dohoda, ktorá bude predložená vláde, je zlá a nebezpečná pre bezpečnosť štátu Izrael," uviedol vo vyhlásení. Úrad premiéra Benjamina Netanjahua doposiaľ nepotvrdil jej prijatie. Na prijatie dohody vyzval v televíznom prejave izraelský prezident Jicchak Herzog.

Vpravo izraelský minister financií Bezalel Smotrič a premiér krajiny Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP/Ronen Zvulun)

Netanjahu poďakoval Bidenovi a Trumpovi

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu poďakoval končiacemu americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a nastupujúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi za ich snahu o dosiahnutie dohody s palestínskym hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Podľa vyhlásenia jeho úradu sa však stále pracuje na "posledných detailoch" dohody. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

"Premiér sa poďakoval novozvolenému prezidentovi Trumpovi za pomoc pri presadzovaní prepustenia rukojemníkov," uviedol Netanjahuov úrad. Obaja sa tiež údajne dohodli na stretnutí vo Washingtone v najbližšom období. Netanjahu sa tiež poďakoval končiacemu americkému prezidentovi Bidenovi.

K dohode s Hamasom o prímerí a prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy sa vyjadril už aj izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. Ten ju označil za bolestivú voľbu "medzi zlým a veľmi zlým" - bez toho, aby jasne povedal, či za ňu bude hlasovať. "Poviem úprimne - je to ťažké rozhodnutie, keď sa týka prepustenia toľkých teroristov vrátane tých, ktorí vraždili Židov," vyhlásil Saar. Súčasťou dohody má byť postupné prepustenie desiatok rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy, ako aj prepustenie stoviek palestínskych väzňov v Izraeli.

Gideon Saar (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Dohodu medzi Izraelom a Hamasom v stredu večer potvrdili americký prezident Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. Prímerie by sa oficiálne malo začať v nedeľu 19. januára. Z izraelskej strany ju však musí schváliť bezpečnostný kabinet a potom ju bude musieť jednoduchou väčšinou hlasov schváliť aj celý vládny kabinet, uviedol pre CNN vysokopostavený izraelský zdroj.

Podľa AP a televízie al-Džazíra by mala byť dohoda realizovaná v troch fázach. Okrem prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy a palestínskych väzňov z Izraela by mala umožniť státisícom vysídlencov v palestínskej enkláve vrátiť sa späť do svojich domovov a zaručiť prísun humanitárnej pomoci. Izraelské sily by sa tiež z Pásma Gazy mali začať postupne sťahovať. Dodržiavanie dohody by mali monitorovať jej traja sprostredkovatelia – USA, Egypt a Katar.