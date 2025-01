MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hovoril s Dudom o členstve v NATO: Do Kyjeva pricestoval britský premiér

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: TASR/AP/Press Service Of The President Of Ukraine)

VARŠAVA - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským uviedol, že bezpečnosť Ukrajiny môže zaručiť len Severoatlantická aliancia (NATO). Vstup Kyjeva do nej, ako aj do Európskej únie bol jednou z hlavných tém diskusie lídrov. Zelenskyj sa vo Varšave stretol aj s jej primátorom Rafalom Trzaskowským, informuje o tom agentúra PAP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.