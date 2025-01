Europoslanec Magyar sa chce spýtať voličov, či sa nemá vrátiť z Európskeho parlamentu

Protestujúci v Budapešti žiadali rezignáciu Orbána (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

Magyar ako najostrejší kritik vlády premiéra Viktora Orbána uviedol, že o jeho súčasnom mandáte v EP vlani v júni veľkou väčšinou hlasov rozhodli voliči. "Potom som sľúbil, že sa na váš názor spýtam znova o pol roka. Sľuby sa majú dodržiavať. Zajtra ráno sa začne hlasovanie o tom, či mám pokračovať v práci v Bruseli a Štrasburgu popri práci predsedu strany," dodal.

Júniusban nagy többséggel úgy döntöttetek, hogy vegyem át az európai parlamenti mandátumomat. Akkor megígértem, hogy fél... Posted by Péter Magyar on Monday, January 13, 2025

Vlani v apríli Magyar povedal, že nechce byť europoslancom a že chce pracovať doma do roku 2026. V polovici júna oznámil, že ho veľa ľudí presviedčalo, aby v prípade získania mandátu ako líder kandidátky strany TISZA išiel do Bruselu. Vtedy sa rozhodol, že sa na to spýta voličov.

Strana prešla do režimu predvolebnej kampane

Strana TISZA 2. januára vydala vyhlásenie, že v apríli by v Maďarsku mohli byť reálne predčasné voľby. Na základe rozhodnutia predsedníctva preto prešla strana od 6. januára do režimu predvolebnej kampane. TISZA tiež podnikla kroky k urýchleniu výberu kandidátov na poslancov a k finalizácii programu svojej budúcej vlády. Vládne informačné centrum (KTK) 1. januára vo vyhlásení poprelo, že by sa vládny blok Fidesz-KDNP pripravoval na predčasné voľby, ako to koncom vlaňajška zaznelo v radoch opozície.