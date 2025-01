Danko už v Moskve úraduje: Za sebou má prvé veľké rokovania! FOTO Deň predtým si užíval v divadle

Slovenská delegácia sa aktuálne nachádza v Moskve. (Zdroj: TASR, Facebook/Andrej Danko )

Podľa Gašpara by SR chcela prispieť k upokojeniu globálnej bezpečnostnej situácie a obnoveniu starých vzťahov - ekonomických, športových či kultúrnych. Zopakoval, že Slovensko chce robiť politiku na všetky svetové strany. "Chceme prispieť do spoločného dialógu, že budeme vnímaní ako štát, ktorý chce zabezpečiť celosvetovo dobré obchodné vzťahy a mier," povedal Gašpar.

Nejde o poslednú návštevu počas tohto volebného obdobia, tvrdí Danko

Danko uviedol, že delegácia dostala informácie o súčasnej situácii v Rusku. "Vidíme na území Ruskej federácie veľký ekonomický progres a pokrok v potravinovej sebestačnosti," povedal. "Ja vyjadrujem rešpekt k tomu, čo Ruská federácia pod vedením pána prezidenta (Vladimira) Putina dokázala. Vyjadrujem úctu a rešpekt k tomu, ako prekonávate výzvy," vyhlásil Danko. Vyjadril presvedčenie, že táto návšteva nie je posledná počas tohto volebného obdobia.

Podpredseda NR SR Andrej Danko sa v Moskve stretol s predsedom ruskej Štátnej Dumy Vjačeslavom Volodinom (Zdroj: TASR)

Gašpar reagoval na kritiku, že touto cestou ťahá delegácia Slovensko k Rusku. "Ja oceňujem skutočne rovnocenný dialóg partnera s partnerom. Oceňujem to, že sme si vyjasnili pozície... Chcem všetkým kritikom povedať, že bez diskusie skutočne riešenia nebudú. O tom bola táto cesta," podčiarkol.

Rusko sa zasadzuje za multipolárny svet

Volodin na tlačovej konferencii zdôraznil, že postojom Ruska je nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín a vzájomná spolupráca. SR a Rusko majú podľa neho spoločné hodnoty. Ako pokračoval, Rusko sa zasadzuje za multipolárny svet a chce budovať vzťahy na základe suverenity a rešpektovania záujmov každej krajiny. Slovenských partnerov pozval na oslavy 80. výročia druhej svetovej vojny 9. mája v Moskve a na tematickú medzinárodnú konferenciu. Slovensku sa tiež poďakoval za zachovávanie pamätníkov vojakov Červenej armády.

Teší ma, že opoziční “budovatelia” dúhovej Európy a prezliekači kabátov sa ozvali. No keďže svoju politiku majú založenú... Posted by Andrej Danko on Sunday, January 12, 2025

Dopriali si aj kultúrne vyžitie

Slovenská delegácia je v Moskve od nedele, na Slovensko by mala odletieť v stredu 15. januára. V Moskve si naši politici stihli už dopriať aj kultúrne vyžitie - navštívili slávne Veľké divadlo. "Nádherná scéna, profesionálni účinkujúci, s ktorými sa nám podarilo aj stretnúť a poďakovať im za krásny zážitok," okomentoval Danko, ktorý fotky a videá z tohto zážitku zverejnil na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/Andrej Danko)

V Rusku sa spýtame, či tu západné firmy ozaj kupujú plyn a skvapalňujú ho, tvrdí Danko

Slovenská parlamentná delegácia sa v utorok (14. 1.) v Moskve stretne s podpredsedom Štátnej dumy, ktorý má podľa podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) blízky vzťah s riaditeľom Gazpromu Alexejom Millerom, a chce sa ho spýtať, či západné firmy skutočne nakupujú plyn v Rusku a skvapalnený ho následne predávajú oveľa drahšie v Európe, informuje osobitný spravodajca TASR.

"Pokiaľ sa nám potvrdia informácie, že nemecké, francúzske, ale aj americké firmy tu nakupujú plyn a my ho kupujeme tri-štyrikrát drahšie, tak to už považujem za drzosť Západu," povedal Danko na pondelkovom brífingu s tým, že nechce zatiaľ rozprávať neoverené veci, ale sa na ne chce pýtať priamo v Moskve. "Všetko nasvedčuje tomu, že to gro plynu v Európskej únii je ešte stále ruský plyn. Prečo by sme ho nemali mať lacnejší priamo a prečo by sme ho mali kupovať od západných firiem? Ja tomu prestávam rozumieť," vyhlásil Danko.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) pripomenul, že dodávky zemného plynu z Ruska na Slovensko nezávisia iba od Ukrajiny, ktorá odmieta tranzit. "Samozrejme, cez Ukrajinu by to bolo najkratšie a zrejme aj najlacnejšie," poznamenal. Poukázal na to, že SR má vybudované aj iné vetvy, odkiaľ môže dopraviť plyn na svoje územie. "Ale koľko európskych štátov nakupuje skvapalnený plyn od Ruska, dokonca vo veľkých množstvách, a nikomu to neprekáža. Takže my musíme bojovať za to, aby sme nakupovali plyn čo najlacnejšie," povedal Gašpar s tým, že potrebné je zabezpečiť vykurovanie domácností aj konkurencieschopnosť priemyslu na Slovensku.

V Moskve nám nevnucujú názory, uviedol Podpredseda Národnej rady SR Danko

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) podporuje výzvu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na vydanie stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Podľa Danka sa Európa mení a núka sa šanca na záchranu Európskej únie. Vyhlásil to v pondelok na tlačovom brífingu počas návštevy parlamentnej delegácie v Moskve, informuje osobitný spravodajca TASR. Danko poukázal na nedávne politické zmeny v niektorých členských krajinách EÚ, osobitne vyzdvihol volebné víťazstvo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v tamojších jesenných parlamentných voľbách a skutočnosť, že napokon jej šéf Herbert Kickl začiatkom tohto roka dostal od prezidenta Alexandra Van der Bellena poverenie na zostavenie vlády.

Danko upozornil aj na to, že zmeny nastali aj v Taliansku. "Pozrime sa na pozíciu talianskej predsedníčky vlády (Giorgie Meloniovej), ktorá otvorene hovorí o anomáliách z dielne Sorosovcov," vyhlásil Danko. Meloniová na minulotýždňovej tlačovej konferencii reagovala na otázku, či sa blízky spolupracovník zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa Elon Musk nedopúšťa neprimeraného zasahovania do volebnej kampane v Nemecku, keď kritizuje kancelára Olafa Scholza (SPD) a vyzdvihuje Alternatívu pre Nemecko (AfD). Talianska premiérka na to odvetila, že "skutočným zasahovaním je, keď bohatí ľudia používajú peniaze na financovanie politických strán a združení po celom svete s cieľom ovplyvňovať politiku, ako je to v prípade (Georgea) Sorosa". Európska únia podľa Danka môže prežiť len vtedy, ak sa zreformuje a zmení sa jej vzťah k členským štátom.