Šokujúce vyhlásenie britského expremiéra: Putinovi adresoval vulgárnu nadávku! TOTO nikto nečakal

Britský expremiér Boris Johnson (Zdroj: TASR/AP Photo/Matt Dunham)

LONDÝN - Boris Johnson, ktorý v minulosti zastával post britského premiéra, vystúpil s ostrou kritikou politiky Vladimira Putina. Ruskému prezidentovi vyčítal jeho snahu obnoviť staré impérium a použil pritom veľmi tvrdé výrazy. Zároveň apeloval na západné krajiny, aby nepodceňovali význam začlenenia Ukrajiny do NATO.

Svoje stanovisko vyjadril Johnson vo štvrtok počas rozhovoru pre estónsky portál Delfi. Pripomenul, že krajiny ako Estónsko, Lotyšsko či Litva už dávno nie sú pod kontrolou Ruska. „Tieto štáty sú nezávislé, slobodné a suverénne,“ zdôraznil.

Pri téme Ukrajiny však Johnson ešte pritvrdil. "A Ukrajina tiež nie. Je koniec. Koniec. Koniec. Koniec. Už žiadne impérium, Vladimír, ty sk*rvený idiot," odkázal Putinovi, pričom nešetril vulgárnym jazykom. Po týchto slovách sa síce ospravedlnil, no svoj postoj nezmenil – ruské ambície označil za zastarané a necivilizované.

Ako pripomína britský denník The Telegraph, Johnson zároveň upozornil, že Donald Trump, ktorý sa v tom čase pripravoval na prevzatie úradu amerického prezidenta, nemusí byť ochotný poskytnúť Ukrajine dostatočnú pomoc, pokiaľ ostatné krajiny NATO nezačnú viac investovať do obrany. Trump totiž vyjadril želanie, aby členské štáty Aliancie vynakladali na obranné rozpočty minimálne päť percent svojho HDP.

„Je nebezpečné, že táto téma už takmer zmizla z agendy. Západ by sa mal viac angažovať, no namiesto toho ustupuje,“ poznamenal Johnson. Podľa jeho názoru je nevyhnutné obnoviť tlak na začlenenie Ukrajiny do NATO, aby Rusko stratilo akúkoľvek nádej na expanziu. „Bez pevných bezpečnostných záruk alebo úplného členstva Ukrajiny v Aliancii nebude tento konflikt vyriešený,“ zdôraznil.

Johnson tiež otvorene kritizoval váhanie britských politikov pri podpore Ukrajiny ešte pred vypuknutím vojny. „Problém nebol len v politickej vôli, ale aj v byrokracii a neochote niektorých úradníkov. Tí prichádzali s absurdnými dôvodmi, prečo nepodniknúť rýchlejšie kroky,“ povedal. Výsledkom bolo, že protitankové zbrane z Veľkej Británie dorazili na Ukrajinu s oneskorením.

Počas svojho premiérskeho mandátu Johnson ukázal, že je silným zástancom Ukrajiny. Patrí medzi prvých západných lídrov, ktorí po začiatku vojny osobne navštívili Kyjev. Počas svojho pôsobenia vo funkcii tam zavítal ešte niekoľkokrát. Podľa správy BBC prezident Volodymyr Zelenskyj dokonca označil Johnsona za „hrdinu“.