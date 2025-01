Sikorski a Kosová zdôraznili potrebu urýchlenia procesu rozširovania Európskej únie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sikorski na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznil dôležitosť politiky rozširovania EÚ pri upevňovaní mieru a právneho štátu v Európe. Podľa jeho slov je tiež potrebné bojovať proti nedávnym "negatívnym trendom" v kandidátskych krajinách. Zdôraznil, že krajiny so záujmom vstúpiť do EÚ by mali presadzovať spoločné hodnoty a zásady. V tejto súvislosti spomenul Gruzínsko a kroky tamojšej vlády, ktorá zastavila prístupové rozhovory s Úniou.

Poľsko prevzalo od Maďarska šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie

Eurokomisárka viedla so Sikorským podľa vlastných slov "hĺbkovú diskusiu" o dôležitých geopolitických otázkach. "Máme spoločnú víziu, že rozširovanie je zárukou bezpečnosti pre Európsku úniu a našich blízkych partnerov. Teším sa na našu úzku spoluprácu počas predsedníctva," napísala Kosová na sociálnej sieti X. Poľsko 1. januára oficiálne prevzalo od Maďarska šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Urýchlenie procesu rozširovania, najmä o krajiny západného Balkánu, bolo jednou z hlavných priorít aj predchádzajúceho maďarského predsedníctva.