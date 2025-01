Biden zúri: Pikantné zúčtovanie s Harrisovou! Zrazu začal v rozhovore nadávať

Prezident USA Joe Biden s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Bola to rozhodne ostrá kritika, ktorú na záver predniesol odchádzajúci americký prezident. Joe Biden vyhlásil, že je presvedčený, že ak by bol hlavný kandidát Demokratickej strany, porazil by republikána Donalda Trumpa v prezidentských voľbách. Rázne vyjadrenie. Aj keď Kamalu Harrisovú priamo nespomenul, jeho slová zasiahli práve ju.

Joe Biden začal náhle používať ostré výrazy: „Kto do pekla to už len vie?“

„Je to trúfalé to povedať, ale myslím si, že áno,“ vyhlásil Biden v rozhovore pre „USA Today“. Toto presvedčenie odôvodnil prieskumami, ktoré si dal overiť. Verejné prieskumy v tom čase však väčšinou ukazovali, že Biden za Trumpom zaostáva. Na otázku, či by bol schopný zvládnuť ďalšie funkčné obdobie, Biden prejavil pochybnosti: „Neviem,“ priznal. „Kto do pekla to už len vie?“

Biden sa počas predvolebnej kampane po katastrofálnej debate s Trumpom a pod tlakom svojej strany stiahol z kandidatúry. Namiesto toho podporil Kamalu Harrisovú, svoju vtedajšiu viceprezidentku, ako kandidátku. Napriek tomu mnohí odborníci pochybujú, že by Biden dokázal voľby vyhrať.

Joe Biden: Jeho najväčšie sklamanie súvisí s Trumpom

Vyjadril nádej, že si ho história zapamätá ako niekoho, kto prišiel s plánom na obnovu hospodárstva a obnovenie globálneho vedenia Spojených štátov.