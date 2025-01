Prekvapenie v KĽDR: Kim ukázal svetu svojho možného nástupcu! Priamy odkaz pre USA a celý Západ?

Severokórejský vládca Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Russian Ministry of Natural Resources and Ecology telegram channel via AP)

© Zoznam/lc

Video: Daily Mail Vypočuť článok

PCHJONGJANG – Severná Kórea patrí medzi krajiny, ktoré fungujú v réžií jediného vládcu. Diktátor Kim Čong-un pochádza z významnej rodiny. Až donedávna to vyzeralo tak, že jeho nástupkyňou bude vlastná dcéra. Tradícia však hovorí o mužskom potomkovi. Špekulácie o nástupníctve sa preto rozbehli po tom, ako sa na verejnosti ukázala Kimova sestra s deťmi.