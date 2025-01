Ostré varovanie USA Číne: Ak budete naďalej robiť TOTO, pocítite náš hnev!

Americká ministerka financií Janet Yellenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Ajit Solanki)

WASHINGTON - Americká ministerka financií Janet Yellenová počas telefonického rozhovoru s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom upozornila Peking na možné následky, ak by Čína poskytla pomoc Rusku v jeho vojnovom ťažení na Ukrajine. Podľa nej by takéto kroky mohli mať vážne dopady na čínske firmy.

"Ministerka Yellenová poukázala na viaceré oblasti, ktoré považuje za problematické, vrátane netrhových praktík Číny a nadmerných priemyselných kapacít. Tieto faktory poškodzujú amerických pracovníkov a podniky a ak sa nevyriešia, budú naďalej negatívne ovplyvňovať ekonomické vzťahy medzi oboma krajinami," uviedlo americké ministerstvo financií v tlačovej správe.

Zároveň Yellenová varovala Čínu pred spoluprácou s Moskvou. "Zdôraznila, že akékoľvek materiálne zabezpečenie ruskej vojny na Ukrajine by malo vážne dôsledky pre firmy, vrátane tých čínskych. Ministerka tiež vyjadrila obavy z kybernetických útokov zo strany štátom podporovaných aktérov v Číne, ktoré poškodzujú bilaterálne vzťahy," dodalo ministerstvo.

Yellenová na konci minulého roka pripomenula, že USA poskytne Ukrajine ďalšiu finančnú podporu vo výške 3,4 miliardy dolárov, uviedol web News.az. Táto pomoc prichádza len krátko pred nástupom Donalda Trumpa, ktorý avizoval, že jeho cieľom je ukončenie vojny na Ukrajine, poznamenal denník The Kyiv Independent.