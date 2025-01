Izraelská armáda odchádza z juhu Libanonu: Nádej na mier?

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

BEJRÚT - Izraelská armáda sa sťahuje z juhu Libanonu, dnes začal jej odchod z kľúčového prihraničného mesta Nakura. Podľa agentúry AFP to povedal americký vyslanec pre Blízky východ Amos Hochstein, ktorý dnes rokoval v Bejrúte o dodržiavaní prímeria na hranici medzi Izraelom a Libanonom. Podľa dohody by sa izraelská armáda mala stiahnuť z Libanonu do konca januára, zatiaľ čo libanonské hnutie Hizballáh by malo vypratať svoje vojenské kapacity z prihraničnej oblasti.