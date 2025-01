Pri útoku na vianočné trhy v Magdeburgu utrpelo zranenia 299, uvádza nová bilancia

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

BERLÍN - Pri decembrovom útoku na vianočné trhy v Magdeburgu utrpelo zranenia 299 ľudí. Vyplýva to z aktualizovanej bilancie nemeckých úradov, ktoré doteraz uvádzali 235 zranených. Päť ľudí pri útoku zahynulo, páchateľ je vo väzbe.

Podľa nemeckého ministerstva vnútra sa desiatky zranených prihlásili úradom dodatočne. Dvanásť zranených má iné ako nemecké alebo dvojité občianstvo. České ministerstvo zahraničia už krátko po čine uviedlo, že medzi mŕtvymi ani zranenými nie sú Česi.

Poverenec nemeckej vlády pre záležitosti ľudí postihnutých teroristickými či extrémistickými útokmi Roland Weber dokonca hovorí o 531 obetiach útoku v Magdeburgu. Počíta medzi ne mŕtvych, zranených, ale aj ich príbuzných či traumatizovaných očitých svedkov.

Pred dvoma týždňami našiel 50-ročný saudskoarabský lekár Tálib A., ktorý dlhodobo žije v Nemecku, vo veľkej rýchlosti na vianočné trhy v centre hlavného mesta spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko. Motív činu je stále nejasný. Zadržaný útočník napríklad tvrdil, že Nemecko k sebe na jednej strane púšťa islamistov zo Sýrie a zároveň ničí životy bývalých moslimov zo Saudskej Arábie, odkiaľ sám pochádza. Muž mal tiež dlhodobé spory s nemeckými úradmi, ktorým opakovane vyhrážal. V saudskoarabskej komunite bol podľa skorších správ médií známy ako agresívny a izolovaný človek, stretnutia predstaviteľov opozície sa nikdy nezúčastnil.

Podľa štvrtkového vyjadrenia prokuratúry potrvá vyšetrovanie činu ešte niekoľko týždňov. Jeho súčasťou bude spracovanie posudku o psychickom stave útočníka a revízia policajných bezpečnostných opatrení počas trhu.