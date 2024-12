Suspendovaný prezident Južnej Kórey sa opäť nedostavil na vypočúvanie

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon)

Jun sa nedostavil na výsluch stanovený na stredu o 10:00 h miestneho času, ako to požadoval Úrad pre vyšetrovanie korupcie pre vysokých predstaviteľov. Ignoroval aj prvé predvolanie na výsluch, na ktorý sa mal dostaviť minulý týždeň. Junov opakovane vyjadrený nesúhlas s predvolaním a nedostavenie sa na výsluch vyvolali kritiku a výzvy opozície na jeho zatknutie. Ako dôvod pre tento krok sa uvádzali obavy z možného zničenia dôkazov.

Jun nečakane vyhlásil stanné právo

V televíznom prejave 7. decembra, štyri dni po vyhlásení stanného práva, pritom Jun povedal, že sa nebude vyhýbať právnej a politickej zodpovednosti za svoje činy, pripomenul Reuters. Jun dňa 3. decembra nečakane vyhlásil stanné právo a obvinil opozíciu z protištátnych aktivít. Opozícia následne vyhlásila, že sa dopustil vzbury a zneužitia moci. Jun obvinenia odmieta a podľa právnych zástupcov sa proti nim bude brániť na súde. Parlament prezidentovi pozastavil výkon funkcie, kým ústavný súd nerozhodne o jeho odvolaní alebo obnovení jeho prezidentských právomocí.

Na niektoré obvinenia sa imunita nevzťahuje

Prokuratúra, polícia a úrad pre vyšetrovanie korupcie začali vyšetrovanie Juna i dalších predstaviteľov na základe podozrenia, že sa dopustili vzbury, zneužitia právomoci a iných trestných činov, čo môže mať za následok doživotné väzenie alebo dokonca trest smrti. Vzbura je jedným z mála obvinení, na ktoré juhokórejský prezident nemá imunitu.

Juhokórejská opozícia v utorok oznámila, že odkladá svoj zámer odvolať aj úradujúceho prezidenta Han Tok-sua, a to za jeho odmietnanie podpísať špeciálne zákony, ktoré by umožnili vyšetrovanie Jun Sok-jola. Nemenovaný vysoký predstaviteľ Hanovho úradu označil krok opozičnej Demokratickej strany (DP) za "veľmi poľutovaniahodný". Zdroj pripomenul, že "medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti podporuje systém úradujúceho prezidenta... Obžaloba by mohla podkopať túto dôveru a nepriaznivo ovplyvniť ekonomiku".