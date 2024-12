Nemecká ministerka varovala pred vypuknutím vojny medzi Tureckom a Kurdami

Ministerka zahraničných vecí Nemecka Annalena Baerbocková (Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader)

BERLÍN - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok varovala pred vypuknutím vojny v Sýrii medzi kurdskými milíciami a Tureckom. Z takejto eskalácie by podľa nej mohli ťažiť teroristi z organizácie Islamský štát (IS). Informuje o tom agentúra DPA.

"Toto sa nesmie stať," vyhlásila v rozhlasovom vysielaní Deutschlandfunk na margo potencionálneho ozbrojeného konfliktu. "Nikomu by nepomohlo, keby z konfliktu s Kurdmi profitovali teroristi z IS. Predstavovalo by to bezpečnostnú hrozbu pre Sýriu, Turecko a Európu," dodala.

Podľa kurdských zdrojov sa Turecko a jeho spojenecké milície pripravujú na ofenzívu proti severosýrskemu pohraničnému mestu Kobané. V jeho okolí a v oblastiach na severe Sýrie už nejaký čas prebiehajú boje.

Turecko v minulosti opakovane použilo vojenskú silu proti kurdským milíciám Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). YPG pôsobia ako ozbrojené zložky kurdskej poloautonómnej administratívy Rodžava. Časť kurdského územia na severe Sýrie Ankara ovláda od roku 2016.

Turecko považuje YPG za odnož ľavicovej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara a mnohí jej západní spojenci označujú ako teroristickú organizáciu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok prirovnal YPG k IS a vyhlásil, že ani jedna z nich nemá v Sýrii budúcnosť a budú "rozdrvené v najkratšom možnom čase". Spojencami kurdských síl sú Spojené štáty, ktoré ich považujú za dôležitého partnera v boji proti IS. Ankara opakovane žiada, aby Washington ako jej spojenec v NATO prestal podporovať tieto milície.

Baerbocková v rozhovore pripomenula, že predovšetkým kurdské sily najviac prispeli k takmer úplnej porážke IS v Sýrii. Turecko má podľa nej legitímne bezpečnostné záujmy a ako každá krajina sa chce zbaviť terorizmu. Nemalo by sa to však zneužívať ako zámienka na "opätovné vyhnanie Kurdov a na vyvolanie ďalšieho násilia."