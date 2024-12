Sýria a Jordánsko chcú spoločne bojovať proti pašovaniu drog a zbraní

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

DAMASK - Na spolupráci v boji proti pašovaniu drog a zbraní zo Sýrie do Jordánska sa zhodli faktický vládca Sýrie Ahmad Šara a jordánsky minister zahraničia Ajman Safadí, ktorý dnes pricestoval do Damasku na oficiálnu návštevu. Jordánsko má podľa tamojšej diplomacie záujem podieľať sa na obnove vojnou oslabenej krajiny, napísala agentúra AFP.

Sýria pod vládou zvrhnutého prezidenta Bašára Asada bola v posledných rokoch dominantným producentom drogy captagon, označovanej aj ako kokaín chudobných. Podľa katarskej televízie Al-Džazíra pripadalo tento rok na Sýriu asi 80 percent svetovej produkcie captagónu. Z obchodu s touto látkou podľa denníka The National ťažila sýrska armáda aj Asadova rodina, ktorej niektorých členov Spojené štáty kvôli zapojeniu do výroby a distribúcie drogy sankcionovali. Jordánsko bolo pre captagon cieľovou aj tranzitnou krajinou do celého regiónu, kde sa droga rýchlo stala obľúbenou a stala sa zdrojom spoločenských problémov.

Protivzdušná obrana v Sýrii reaguje na izraelské raketové útoky neďaleko Damasku (Zdroj: Profimedia)

"To nebezpečenstvo tu je aj naďalej, pretože pašerácke siete stále existujú," povedal Safadí Al-džazíre. V regióne tiež panujú obavy, že koniec bojov v Sýrii môže znamenať pašovanie už nepotrebných zbraní cez hranice krajiny k novým zákazníkom. Jordánsko počas celej sýrskej občianskej vojny hostilo státisíce sýrskych utečencov, z ktorých mnohí stále žijú v utečeneckých táboroch.

Krajiny v regióne sa podľa Safadího zhodli, že budú Sýriu podporovať bez toho, aby sa do jej záležitostí miešali, s tým, že predpokladajú zapojenie všetkých častí sýrskej spoločnosti do novej vlády. Safadí spomenul pripravenosť Jordánska spolupracovať pri obnove Sýrie a spomenul oblasti obchodu, humanitárnej pomoci, ochrany hraníc a elektrickej sústavy.

V Jordánsku zaregistrovali sýrskych utečencov

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že v Jordánsku zaregistroval asi 680 000 sýrskych utečencov. Podľa jordánskych úradov ich je v krajine ale približne 1,3 milióna. Jordánske ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že od pádu Asadovho režimu sa do Sýrie vrátilo viac ako 7000 utečencov.

Asadov režim sa zrútil 8. decembra po tom, ako povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci novembra začali proti vládnym vojskám ofenzívu. Asad funkciu prezidenta Sýrie prevzal v roku 2000 po smrti svojho otca Háfiza Asada, ktorý v krajine vládol od roku 1971. V krajine bola zriadená prechodná vláda pod vedením HTS, ktorá má vládnuť do 1. marca 2025.