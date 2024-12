Nešťastie v bare! Pri požiari zahynulo 11 ľudí, podľa polície ide o podpaľačstvo

(Zdroj: SITA/AP Photo/Hau Dinh)

Bar sa nachádzal vo viacposchodovej budove, ktorú požiar značne poškodil. Polícia informovala, že oznámenie o požiari dostala v stredu okolo 23.00 h miestneho času (17.00 h SEČ). Vietnamské médiá udávajú, že na mieste zasahovalo viac ako desať hasičských vozidiel a sanitiek. Záchranárom sa podarilo vyslobodiť siedmich ľudí, dvoch z nich previezli do nemocnice. Ďalších 11 ľudí našli vnútri mŕtvych, uviedla polícia.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Hau Dinh)

Obyvatelia z okolia sa snažili svojpomocne požiar uhasiť viac ako hodinu

Podľa svedkov bol požiar taký intenzívny, že sa nikto neodvážil vojsť do budovy a pokúsiť sa uviaznutým osobám pomôcť. Obyvatelia z okolia sa snažili svojpomocne požiar uhasiť viac ako hodinu, povedal jeden zo svedkov pre AFP. Vietnamský online denník VnExpress zverejnil zábery z kamery z neďalekého domu, na ktorom vidno muža nesúceho do baru vedro krátko pred vypuknutím požiaru, uvádza al-Džazíra. Podľa zdrojov AFP muž v stredu večer navštívil bar, kde sa dostal do konfliktu so zamestnancami. Potom z baru vyšiel a šiel kúpiť benzín, ktorý následne pred barom rozlial a zapálil.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Hau Dinh)

Tragické požiare sú v husto zaľudnených vietnamských mestách pomerne časté, pripomína al-Džazíra. Podľa ministerstva pre verejnú bezpečnosť prišlo pri nich v rokoch 2017 - 2022 o život viac než 400 ľudí. V októbri tohto roka súd odsúdil šiestich ľudí, vrátane štyroch policajtov, pre požiar v karaoke komplexe na juhu krajiny z roku 2022, pri ktorom zahynulo 32 ľudí. Požiar vtedy šokoval krajinu a v jeho dôsledku úrady spustili rozsiahle kontroly požiarnej bezpečnosti v karaoke baroch po celej krajine a viac než dve tretiny z nich zatvorili.