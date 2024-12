Budúcnosť dopravy alebo brána k podvodom? Nové ŠPZ-ky vzbudzujú vážne obavy

(Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Digitálne poznávacie značky (ŠPZ) sa v Spojených štátoch stávajú bežnou súčasťou cestnej dopravy. Ich zavedenie prináša množstvo výhod, no zároveň otvára otázky o bezpečnosti a ich praktickom využití. Táto technologická novinka už zaujala aj Nemecko, kde sa začali diskusie o možnosti ich implementácie.

Spoločnosť Reviver, ktorá digitálne ŠPZ vyrába, sa v roku 2023 spojila s automobilkou Ford. Vďaka tejto spolupráci sa digitálne značky dostali do ponuky stovák predajcov automobilky v USA. Aktuálne sú dostupné pre všetkých vodičov v Kalifornii a Arizone, pričom v Texase ich môžu používať len vybrané vozidlá. Ďalšie americké štáty už zvažujú ich legalizáciu.

Digitálne značky ponúkajú praktické funkcie, ako je sledovanie polohy vozidla, jednoduchá registrácia cez aplikáciu, upozornenia na pohyb vozidla v reálnom čase či ochrana proti krádeži. Používatelia si navyše môžu prispôsobiť vzhľad značky podľa svojich predstáv. Väčšina týchto benefitov je však podmienená predplatným, čo znamená pravidelné mesačné náklady.

Bezpečnostné riziká

Hoci digitálne ŠPZ ponúkajú viacero výhod, ich bezpečnosť vyvoláva obavy. Výskum bezpečnostnej firmy IO Active odhalil vážnu chybu, ktorá umožňuje tieto značky hacknúť a zmeniť ich obsah v priebehu niekoľkých minút.

Takáto zraniteľnosť môže viesť napríklad k dočasnému zobrazeniu falošného čísla ŠPZ, čo by mohlo motoristovi umožniť vyhnúť sa pokutám. V horšom prípade by útočník mohol použiť značku iného vozidla, čím by nevinný motorista čelil neoprávneným pokutám za rýchlosť, parkovanie či diaľničné známky.

Spoločnosť Reviver reagovala vyhlásením, že nepovolená manipulácia so značkami je trestná a takéto prípady sú v praxi veľmi nepravdepodobné. Firma však plánuje vylepšenia, aby minimalizovala potenciálne riziká.

Digitálne poznávacie značky (Zdroj: reviver.com)

Dočkáme sa ich aj v Európe?

V Nemecku, kde sú poznávacie značky presne regulované vyhláškami, nie sú momentálne povolené žiadne alternatívy. Ministerstvo dopravy však začalo diskusiu o vývoji bezpečných digitálnych značiek, ktoré by bolo možné podľa potreby aktivovať a deaktivovať. Tento krok by mohol priniesť modernizáciu systému, no zároveň je potrebné vyriešiť viacero technických a legislatívnych otázok.