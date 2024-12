Farmári v Londýne zablokovali ulice: Protestovali proti novej dedičskej dani

Protest farmárov v Británii. (Zdroj: TASR/AP/Yui Mok/PA)

Britská ministerka financií Rachel Reevesová návrh v októbri predložila s cieľom zaplátať dieru v štátnom rozpočte na financovanie verejných služieb, no poľnohospodári varujú, že opatrenie, kritikmi nazývané aj "traktorová daň", zničí rodinné farmy a zníži produkciu potravín v krajine. "Je to posledný klinec do rakvy poľnohospodárov," povedal na proteste farmár Gareth Wyn Jones pre televíziu Sky News.

Farmári tvrdia, že ich príjmy sa za posledné roky neustále znižujú. Vinia z toho tlak obchodných reťazcov, dovoz lacných potravín zo zahraničia, ale aj nižšie dotácie a nedostatok pracovnej sily v dôsledku brexitu. Britský minister životného prostredia Steve Reed reagoval, že vláda sa snaží farmárom pomáhať plánmi rozvoja vidieka.

Dedenie fariem mladšími generáciami bolo v minulosti oslobodené od daní. Labouristická strana oznámila, že 20-percentná dedičná daň sa od apríla 2026 bude týkať každého poľnohospodárskeho majetku v hodnote viac ako jedného milióna libier.

Vláda však argumentuje, že manželské páry si môžu uplatniť rôzne výnimky a vtedy by sa nová daň vzťahovala na majetok s vyššou hodnotou, v niektorých prípadoch by platila až od troch miliónov libier. Britský premiér Keir Starmer v stredu parlament ubezpečoval, že "veľkej väčšiny farmárov sa reforma nedotkne".

Od oznámenia návrhu opatrenia sa v krajine zdvihla vlna protestov. Doposiaľ najväčší z nich sa uskutočnil v polovici novembra v londýnskej štvrti Westminster, kde sa zhromaždilo asi 13.000 ľudí. Jedným z nich bol aj najznámejší britský farmár Jeremy Clarkson, bývalý moderátor relácie Top Gear, ktorého šou Clarksonova farma je jedným z najúspešnejších britských programov v rebríčku platformy Amazon Prime. Britská vláda opakovane zdôraznila, že svoj postoj k tejto problematike nezmení.