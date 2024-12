Irán je v priamom kontakte s niektorými skupinami v novom sýrskom vedení

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images)

TEHERÁN - Irán v pondelok oznámil, že nadviazal priamu komunikáciu s povstalcami v novom sýrskom vedení, ktorí po bleskovej ofenzíve v nedeľu zosadili režim Bašára Asada, dlhoročného spojenca Teheránu. Podľa agentúry Reuters to uviedol nemenovaný predstaviteľ iránskeho vedenia, ktorý dodal, že Irán takto koná v snahe "zabrániť nepriateľskej trajektórii" medzi danými krajinami.

Irán uviedol, že očakáva pokračovanie vzťahov s Damaskom na základe "prezieravého a múdreho prístupu" oboch krajín. Irán súčasne apeloval, aby v Sýrii vznikla inkluzívna vláda zastupujúca všetky segmenty sýrskej spoločnosti.

Reuters dodal, že v Teheráne badať obavy o to, ako sa zmena mocenských pomerov v Damasku prejaví na vplyve Iránu v Sýrii. Nevládne však žiadna panika, dodali iránske zdroje pre Reuters s tým, že Teherán hľadá diplomatické cesty na nadviazanie kontaktu s tou skupinou ľudí v novom vedení Sýrie, ktorej "názory sú Iránu bližšie". "Hlavným problémom pre Irán je to, či Asadov nástupca nevytlačí Sýriu zo sféry vplyvu Teheránu," ozrejmil iný iránsky predstaviteľ. Dodal, že to je scenár, ktorému sa Irán chce vyhnúť.

Ďalší z vysokých predstaviteľov uviedol, že rokovaniam s novými sýrskymi lídrami sú otvorení aj iránski duchovní vodcovia, ktorí stratili v Damasku dôležitého spojenca a musia tiež čeliť návratu republikána Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári 2025.

Teherán už medzičasom údajne nadviazal kontakty s dvoma skupinami v rámci nového sýrskeho vedenia. Úroveň tejto interakcie bude vyhodnotená v najbližších dňoch po stretnutí iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti, čo je najvyšší bezpečnostný orgán v Iráne. Dvaja z iránskych predstaviteľov uviedli, že Teheránu ide aj o to, aby Trump nevyužíval Asadovo zosadenie ako páku na zintenzívnenie ekonomického a politického tlaku na Irán.

Asadovým pádom zmizla bašta, z ktorej Irán a Rusko uplatňovali svoj vplyv

Reuters pripomenul, že iránski duchovní vodcovia vynaložili miliardy dolárov na podporu Asada počas občianskej vojny, ktorá v Sýrii vypukla v roku 2011, a vyslali tam aj svoje Revolučné gardy - nielen pre to, aby tohto svojho spojenca udržali pri moci, ale aby aj zachovali os odporu voči Izraelu a vplyvu USA na Blízkom východe.

Asadovým pádom bol odstránený životne dôležitý článok v regionálnom mocenskom reťazci Iránu - územie Sýrie totiž Iránu slúžilo ako kľúčová tranzitná trasa na dodávky zbraní a financovanie jeho spojencov v regióne, najmä libanonského hnutia Hizballáh.

Bleskový postup aliancie povstalcov na čele s Organizáciou pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám) - bývalou odnožou islamistickej siete al-Káida - predstavuje jeden z najväčších zvratov pre Blízky východ za posledné generácie, konštatoval Reuters s tým, že Asadovým pádom zmizla aj bašta, z ktorej Irán a Rusko uplatňovali svoj vplyv v arabskom svete.