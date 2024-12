Šokujúce slová expertov: Asadov pád môže spôsobiť TOTO! Putinovi sa to nebude páčiť

Vladimir Putin a Baššár al-Asad (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Podľa amerického Inštitútu pre vojnové štúdie (ISW) náhly pád Ruskom podporovaného sýrskeho vládcu Baššára al-Asada otriasa aj dôveryhodnosťou kremeľského vodcu Vladimira Putina medzi jeho spojencami. Putin chránil autoritárskych vládcov v rôznych krajinách pred protestmi proti ich vláde, aby s pomocou zahraničných partnerov presadil svoj cieľ multipolárneho svetového poriadku a podkopal nadvládu USA, píše inštitút v aktuálnom hodnotení situácie.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

„Neschopnosť alebo zámerné zlyhanie Ruska pri posilňovaní Asadovho režimu napriek rýchlemu postupu opozičných síl po celej krajine tiež poškodí dôveryhodnosť Ruska ako spoľahlivého a efektívneho bezpečnostného partnera na celom svete,“ uvádza sa v analýze. "To bude mať negatívne dôsledky pre Putinovu schopnosť zhromaždiť globálnu podporu pre jeho želaný cieľ multipolárneho svetového poriadku."

Asad sám – ktorému podľa vyjadrenia Kremľa Rusko "z humanitárnych dôvodov udelilo azyl" po jeho úteku zo Sýrie – síce mohol prežiť, komentuje ISW. Skutočný cieľ, zabrániť strate moci Asada, sa však Moskve nepodarilo dosiahnuť. Otázne je tiež, do akej miery bude Rusko schopné udržať svoju strategicky dôležitú vojenskú prítomnosť v regióne. Ruský vplyv v prospech Asada od roku 2015 by podľa ISW mohol Rusom výrazne sťažiť nadviazanie dobrých vzťahov so silnejúcimi opozičnými silami v krajine.