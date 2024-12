MIMORIADNY ONLINE Peskov reaguje na Trumpa: Ukrajina odmieta mier, Putin má jasné podmienky!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

KYJEV/MOSKVA - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zomrelo 43.000 ukrajinských vojakov. Uviedol to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti X. Dodal, že v 370.000 prípadoch potrebovali zranení ukrajinskí vojaci ošetrenie. Upozornil, že toto číslo zahŕňa tiež ľahké a opakované zranenia vojakov. Zhruba polovica zranených ukrajinských vojakov sa podľa neho neskôr vracia späť do služby.

VIDEO: Delostrelectvo 47. samostatnej mechanizovanej brigády: Delostrelectvo 47. samostatnej mechanizovanej brigády (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Zelenskyj tiež uviedol, že ruské straty predstavujú okolo 198.000 zabitých vojakov a viac ako 550.000 zranených vojakov. "Jedným z kľúčových rozdielov medzi ruskou armádou a ukrajinskými ozbrojenými silami je úroveň frontového lekárstva, ktorá je u nás výrazne vyššia," dodal. Ukrajinský prezident podľa agentúry Blomberg naposledy zverejnil odhad ukrajinských strát tento rok vo februári. Vtedy uviedol, že zomrelo 31.000 ukrajinských vojakov. Zelenskyj v sobotu rokoval v Paríži s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten dnes vyzval na okamžité prímerie a na rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.

"Zelenskyj a Ukrajina by chceli dosiahnuť dohodu a zastaviť toto šialenstvo," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Podľa Zelenského však vojnu nemožno ukončiť iba podpisom "kusu papiera", ale najprv treba zabezpečiť účinné záruky mieru. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes v reakcii na Trumpovu výzvu na prímerie uviedol, že Rusko je otvorené rokovaniam. "Podmienky pre okamžité zastavenie bojov stanovil prezident (Vladimir) Putin vo svojom prejave na ruskom ministerstve zahraničných vecí v júni tohto roku. Je dôležité pripomenúť, že to bola Ukrajina, kto odmietol a kto naďalej odmieta konanie,“uviedol Peskov. Podľa Putina Nesmie Ukrajina vstúpiť do vojenskej aliancie NATO a Rusko by malo mať plnú kontrolu nad štyrmi ukrajinskými regiónmi, ktoré jeho vojská v súčasnosti čiastočne ovládajú, napísala agentúra Reuters.