Izraelské letectvo podniklo na sýrsko-libanonskej hranici útok na Hizballáh

TEL AVIV - Izraelské letectvo dnes zaútočilo na vojenskú infraštruktúru na sýrsko-libanonskej hranici, ktorú libanonské šiitské hnutie Hizballáh využíva na pašovanie zbraní. S odvolaním sa na izraelskú armádu o tom informuje agentúra AFP. Hizballáh sa podľa Izraela zbrane snažil pašovať do Libanonu po uzavretí prímeria.

Izraelská armáda uviedla, že letectvo úder podniklo po tom, ako bola odhalená preprava zbraní pre Hizballáh zo Sýrie do Libanonu. Dialo sa to podľa nej aj po dohode o prímerí, ktoré v stredu začalo platiť medzi Izraelom a Hizballáhom. Táto preprava zbraní "predstavuje hrozbu pre Izrael a porušenie podmienok dohody o prímerí," uviedla izraelská armáda.

Šachta pod stolom v detskej izbe viedla do tunela, v ktorom boli zbrane, vrátane rakiet RPG, a slúžil ako výcvikový a bojový priestor. (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Server The Times of Israel (ToI) napísal, že izraelské ozbrojené sily obviňujú Hizballáh, že s podporou sýrskeho režimu používa civilné hraničné priechody na presun zbraní do Libanonu.

Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom, sprostredkované Spojenými štátmi a Francúzskom, vstúpilo do platnosti v stredu nad ránom a má okrem iného umožniť bezpečný návrat desaťtisícov obyvateľov na oboch stranách hranice, ktoré z domovov vyhnalo bezmála 14 mesiacov ostreľovania a v posledných dvoch mesiacoch aj pozemné operácie izraelskej armády v libanonskom pohraničia. Izrael od stredy Hizballáh niekoľkokrát obvinil z porušenia podmienok pokoja zbraní.