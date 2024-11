Z väzenia na front! BIZARNÉ prípady narukovania: Za Rusko bojuje aj muž, ktorý PODPÁLIL náborovú kanceláriu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ruská invázia na Ukrajine, podľa Kremľa "špeciálna vojenská operácia" trvá už viac ako tisíc dní. Za tento čas ubudli vojenské sily ako Ukrajine, tak aj Rusku. Kremeľ sa snaží dopĺňať počty každým mužom bez ohľadu na jeho temnú minulosť. Platí to aj pre takých delikventov, ktorí boli uväznení za páchanie terorizmu, sexuálneho násilia (aj na deťoch) či fyzické napadnutie.

Zničil vojenský objekt

Ako informuje nezávislý portál Meduza, niektorí právnici sa vyjadrili, že náborový proces v Rusku sa zrýchľuje. Zhodujú sa v tom, že dnes je možné poslať obžalovaného na front v ktoromkoľvek štádiu trestného stíhania. Aplikuje sa to aj pri závažných trestných činoch, pre ktoré nemohli narukovať muži počas prvých mobilizácii v Rusku. Dnes je to ale možné.

Za teroristickú činnosť je v Rusku považovaná akákoľvek akcia, ktorá je namierená proti vojne. Právnik Timofey tu poukazuje na bizarnú vec, kedy sa odsúdení za terorizmus môžu oslobodiť spôsobom, že budú bojovať za Rusko na fronte. Jeden z jeho klientov dostal možnosť bojovať za Rusko napriek tomu, že podpálil náborovú kanceláriu.

"Môj klient sa doslova zasmial nad absurdnosťou, aká mu bola ponúknutá. Uväznili ho za to, že podpálil kanceláriu, kde narukovali muži do vojny. Teraz ho tá istá armáda žiada, aby bojoval v jej radoch. Doslova ho to zmiatlo a sám mi povedal, že je to celé na smiech. Vyšetrovateľom to však bolo jedno. Vraj len plnili rozkazy," povedal ruský právnik Timofey.

Tetovanie so zakázanými symbolmi

Ďalší bizarný prípad sa odohral pri väzňovi, ktorý sa dostal za mreže pre účasť na skupinovej vražde. Chcel sa dostať von aj za cenu, že ho vyšlú na front, no na tele mal vytetované zakázané nacistické symboly. Jeho právnik Alexander, priezvisko nie je uvedené, povedal, že niekoľkokrát mu odmietli schváliť žiadosť narukovať.

"Napokon mu to ale vyšlo. Zdá sa, že ochota bojovať sa v Rusku znížila, alebo už jednoducho nie sú muži schopní boja. Napriek tetovaniam mu velenie povolilo podpísať zmluvu a poslali ho na front (Ukrajina)," priblížil právnik Alexander.

Zákerné zmluvy

čo sa týka samotných zmlúv o narukovaní do boja, spomína sa v nich "prísľub skorého prepustenia" a "možnosti vrátenia sa domov". Na náboroch sa vždy spomenú len pozitíva, no má to aj isté nevýhody, a síce, zmluvy sú záväzné až do konca vojny. Spomínané "skoré prepustenie" bolo uvedené v súvislosti s plánovanou bleskovou operáciou na zabratie celého územia Ukrajiny ešte v čase pred spustením invázie.

Pred samotným podpisom zmluvy nemajú väzni ani možnosť poradiť sa so svojimi právnikmi. V podstate nerozumejú tomu, čo podpisujú. "Ani teraz si mnohí (väzni) neuvedomujú, že zmluvy sú podpísané na dobu neurčitú a zaručujú len imunitu voči trestnému stíhaniu. Netýka sa to aj ukončenia zmluvy. Tá naďalej platí," povedal nemenovaný právnik.

Právnici môžu klientov upozorniť na riziká, no povedať čokoľvek negatívne môže mať za následok obvinenie z "diskreditácie" ruskej armády. Pre väčšinu väzňov odsúdených za brutálne trestné činy sú však podobné zmluvy vykúpením. K podpisu sa odhodlajú aj napriek tomu, že už tu neexistuje milosť, ktorá sa aplikovala v kruhoch niekdajšej Wagnerovej skupiny.