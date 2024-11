Dovolenka v Tunisku sa premenila na peklo! Desivá spoveď nevinného muža: Z penovej párty rovno do basy

(Zdroj: Getty Images)

VARŠAVA - Rodinná dovolenka pána Leszka Z Poľska mala byť dokonalým oddychom – slnko, more a komfortný hotel v Tunisku. Počas druhého dňa pobytu však došlo k nečakanej udalosti, ktorá prevrátila ich plány naruby. Incident na párty pri bazéne spustil sériu dramatických udalostí, ktoré vyústili až do zadržania a väzby v tuniskom väzení.

Na hotelovej párty s penou sa pán Leszek dostal do nepríjemnej situácie. „Bol som pri bazéne, manželka sedela so švagrinou na druhej strane, vpredu boli dievčatá – moslimky, lebo boli zabalené v šatkách – a začali pumpovať penu. Pena sa mi dostala do tváre, snažil som sa ju dať dole a spadla mi spolu s okuliarmi. Keď som hľadal tieto okuliare, plával som a možno som sa ich dotkol, ale nie naschvál,“ povedal v rozhovore pre televíziu Polsat.

V tú istú noc ho v hotelovej izbe zadržala tuniská polícia. Ako sa neskôr ukázalo, bez tlmočníka alebo právnej pomoci bol obvinený z obťažovania maloletých a medzi dôkazmi bolo aj video zo sledovania, na ktorom sa hrá s dieťaťom. “Povedali, že som sa hral so sedemročným dieťaťom na pláži. A ja som im vysvetľoval, že to bola moja vnučka.“ Prvý súdny proces mu udelil trest 15 rokov väzenia. „Nohy sa mi podlomili,“ spomína Leszek na moment, keď počul rozsudok.

Neľudské podmienky vo väzení

Tuniské väzenie bolo pre pána Leszka krutou skúškou. Cely boli preplnené, pričom na jednej spalo až 60 ľudí, hoci tam bolo len 13 trojposchodových postelí. Väzni spali na zemi, často na striedačku. Po 53 dňoch dostal Leszek miesto na posteli. „Keď som išiel na toaletu, často som prechádzal cez cudzie nohy alebo hlavy,“ opisuje neľudské podmienky.

Rodina pána Leszka sa okamžite pustila do boja o jeho oslobodenie. Čelili však mnohým komplikáciám – narazili na podvodníkov vydávajúcich sa za právnikov a prekážky v tuniskom právnom systéme. Zapojenie poľského konzulátu pomohlo, no skutočný prelom nastal až po angažovaní skúsenej právničky. Tá predložila dôkazy vrátane fotografií Leszka s jeho vnučkou, čo presvedčilo sudcu o jeho nevine. Po dvoch mesiacoch väzenia bol oslobodený a mohol sa vrátiť domov.

Ľudia často zabúdajú, že sú v moslimských krajinách

Rodina pána Leszka je sklamaná z nedostatočnej podpory od cestovnej kancelárie. „Keby nás niekto z cestovky sprevádzal na políciu, mohlo sa to vysvetliť už na mieste,“ tvrdí jeho dcéra. „Platíme vysoké sumy za dovolenky, kde nám sľubujú bezpečie, no v krízových situáciách sa ukáže, že služby nefungujú,“ dodal jej partner. Cestovná kancelária , ktorá dovolenku organizovala, sa k tejto záležitosti nevyjadrila.

Poľský konzul v Tunisku v tejto súvislosti upozornil, že mnohí turisti podceňujú riziká, ktoré môžu nastať mimo hotelových rezortov v krajinách s odlišnou kultúrou a právnym systémom. „Turisti, ktorí prichádzajú do krajín, ako je Tunisko, majú často mylnú predstavu o tom, kde sa nachádzajú. Vnímajú krajinu z pohľadu hotela, s bazénom a atrakciami, no zabúdajú, že sú v moslimských krajinách. Cítia sa príliš pohodlne,“ vysvetlil Maciej Kowalski, poľský konzul v Tunisku. Cituje ho portál o2.