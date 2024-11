Záhada pokračuje: Správa Pentagónu obsahuje stovky hlásení o UFO, žiadne sa však nepotvrdilo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON – Nová správa Pentagónu o UFO obsahuje stovky hlásení neidentifikovaných a nevysvetlených vzdušných javov, no nič, čo by nasvedčovalo ich mimozemskému pôvodu, uviedla v noci na piatok agentúra AP.

Správa obsahuje 757 prípadov z celého sveta, ktoré boli americkým úradom nahlásené v období od 1. mája 2023 do 1. júna 2024. Do celkového počtu prípadov je zahrnutých aj 272 incidentov, ktoré sa odohrali pred uvedeným obdobím, no neboli predtým nahlásené.

archívne video

UFO pri vesmírnej stanici

Väčšina prípadov sa odohrala vo vzduchu, 49 z nich sa odohralo v odhadovanej výške presahujúcej Kármánovu hranicu. Tá sa nachádza vo výške 100 kilometrov a je všeobecne medzinárodne uznávaná ako hranica vesmírneho priestoru.

Stovky prípadov sa nepodarilo objasniť

Vyšetrovateľom sa podarilo objasniť takmer 300 nahlásených incidentov. V mnohých prípadoch boli za UFO považované balóny, vtáky, lietadlá, drony alebo družice. Množia sa tiež prípady, keď sú za UFO považované satelity Starlink miliardára Elona Muska. Stovky ďalších prípadov sa objasniť nepodarilo. Vyšetrovatelia však upozorňujú, že prijatie definitívnych záverov často znemožňuje nedostatok poskytnutých informácií.

Americká federálna vláda podrobne študuje tzv. neidentifikované anomálne javy (UAP) pre obavy z potenciálneho ohrozenia národnej bezpečnosti. To by mohlo nastať v prípade, že pozorované UAP by boli v skutočnosti pokročilé špionážne lietadlá alebo vesmírne technológie iných krajín.

Pojem UAP sa v poslednej dobe používa s ambíciou nahradiť pomerne sprofanovaný termín UFO. Skúmaním UFO/UAP sa zaoberá osobitný odbor amerického ministerstva obrany známy pod označením AARO, ktorého úlohou je dokumentovať a analyzovať správy o UAP.

Fenomén UFO

Táto správa Pentagónu nie je prvou, ktorá sa týkala fenoménu UAP/UFO. V marci tohto roku predložili predstavitelia amerického rezortu obrany správu o údajnom utajovaní UFO vládou USA. Uviedli v nej, že neexistujú spoľahlivé dôkazy o utajovaní UFO americkou vládou, zároveň však uznali, že závery ich výskumu zrejme aj tak nezmenia rozšírené presvedčenie Američanov o návštevách mimozemšťanov.

"Okrem hoaxov a falzifikátov sú mylné informácie a dezinformácie v súčasnosti viac akceptované a ľahšie šíriteľné ako kedykoľvek predtým, najmä vďaka dnešným pokročilým nástrojom na tvorbu fotografií, videí a snímok generovaných počítačom," uvádza sa v správe z marca. Absenciu presvedčivých dôkazov o mimozemskom pôvode UAP konštatovala aj najnovšia správa.