Opatrenia v oblasti klímy vydržia aj Trumpa! Tvrdí to šéf OSN pre klímu

Lídri pózujú počas spoločného fotenia na Klimatickej konferencii OSN COP 29 v Baku 12. novembra 2024. (Zdroj: TASR/AP Photo/Peter Dejong)

BAKU - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) varoval pred čoraz väčším odlivom utečencov z regiónov, ktoré sú mimoriadne zasiahnuté klimatickou zmenou. Ak sa v týchto oblastiach nebude naliehavo investovať do adaptačných opatrení, mohla by nastať situácia, že tam ľudia nebudú môcť zostať. Vyplýva to zo správy UNHCR, o ktorej v utorok informovala agentúra DPA.