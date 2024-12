Dráma v Nemecku! Ubytovacie centrum pre utečencov napadli zábavnou pyrotechnikou

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

K incidentu došlo okolo 1.30 h SEČ v obci Schwalmtal v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Auto so štyrmi alebo piatimi ľuďmi vo veku 15 až 18 rokov prišlo do centra a podľa svedkov jeden z nich vystúpil, vošiel cez otvorené dvere do kuchyne, kde hodil ohňostroj do práčky a zničil ju.

archívne video

Nadrogovaná mladistvá osoba za volantom a bez vodičáku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Podozrivý sa následne vrátil do auta

Keď z centra odchádzali, zapálili dve ďalšie rakety a hodili ich smerom k budove. Motív zatiaľ známy nie je a nemecké orgány prípad vyšetrujú. V ubytovacom centre pre utečencov v obci žije približne 100 ľudí.