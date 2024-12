Európska únia poskytne Turecku ďalšiu miliardu eur na pomoc utečencom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Ďalšia miliarda eur na rok 2024 je na ceste," vyhlásila von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii. Tieto finančné prostriedky podľa nej podporia potreby utečencov v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania a prispejú "k zvládaniu migrácie a správe hraníc", ako aj dobrovoľným návratom sýrskych utečencov do ich vlasti, kde povstalci zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada.

Rokovania s Erdoganom v Ankare sa konali v nadväznosti na piatkové oznámenie eurokomisie, že spúšťa operáciu "leteckého mosta", ktorej cieľom je dodať do Sýrie prvých 50 ton zdravotníckeho materiálu cez Turecko. Tovar zo zásob EÚ v Dubaji bude letecky prepravený do Adany na juhu Turecka, odkiaľ sa v najbližších dňoch začne distribuovať do Sýrie, píše sa vo vyhlásení EK.

Od začiatku občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 utiekli do Turecka viac než tri milióny sýrskych utečencov. Podľa migračnej dohody s EÚ z roku 2016 Ankara súhlasila s uzavretím balkánskej migračnej trasy a zastavením státisícov nelegálnych migrantov do Európy výmenou za finančnú pomoc a iné stimuly z Bruselu. EÚ od roku 2012 poskytla Turecku takmer desať miliárd eur na podporu v oblasti migrácie.